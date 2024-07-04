藝術館「細世界明日樂園展覽」化身遊樂園 館長：盼傳達共融信息

香港藝術館舉辦「細世界明日樂園展覽」，把展場設計成遊樂園，讓來自不同背景和年齡層的觀眾都能透過互動遊戲，尋找藝術和生活的多元與共生。香港藝術館館長區碧鴻表示，展覽旨在演繹多元的藝術世界；內裡設通達服務和設施，盼能藉展覽向觀眾帶出共融的信息。
「細世界明日樂園展覽」內有「池塘」、「安心森林」、果樹及遊戲「眾樂樂器」。展覽策劃伙伴張慧婷介紹，「細世界」與現實這個「大世界」同樣有日與夜，一天有20分鐘，晚上約7分鐘，日落時還會聽見蟲聲；觀眾在不同燈光和音樂下，可像「撐船」一樣「撐」單軌火車，細看池塘派對，並穿過山洞、進入「安心森林」，探訪裏面的「小伙伴」；又可到「眾樂樂器」前，將球滾動至「小伙伴」前的孔中，細聽各「小伙伴」的聲音，甚至嘗試奏出音樂。
60視障及不同文化背照學生參與創作
分布在池塘、「安心森林」和「眾樂樂器」上的「小伙伴」，均由來自不同文化背景、或視障的學生創作。張慧婷表示，團隊去年10月至至今年1月邀請了60名視障、或來自不同文化背景的學生參與工作坊，以不同角度探索大自然的物種和藝術館的展品，並挑選一件喜歡的藏品，為其創作一個形似派對帽的「小伙伴」，將學生多元的視角帶入展覽。如有小三學生眼見水墨畫中有一朵梅花掉落，便發揮同理心和想像力，製作一個代表落花的「小伙伴」，又為它背後添上火箭，助它再次飛上樹枝，與其他梅花繼續玩耍。
香港藝術館館長區碧鴻指，展覽旨在演繹多元的藝術世界，故邀請一群來自不同文化背景、或視障的學生參與展覽的創作，與跨界別藝術家共同建構出一個由虛構生物和動態裝置組成的互動展覽；並內設通達服務和設施，如觸感地圖、點字、口述錄音導賞等，火車亦特意設計成單軌，讓輪椅人士也能自行順著軌道，一覽山洞後的森林，盼能藉展覽向觀眾帶出共融的信息，透過遊戲尋找藝術和生活的多元與共生。張慧婷相信，若這些設施在未來成為常態，就能真正成為「通達」世界。