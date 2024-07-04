藝術館「細世界明日樂園展覽」化身遊樂園 館長：盼傳達共融信息

香港藝術館舉辦「細世界明日樂園展覽」，把展場設計成遊樂園，讓來自不同背景和年齡層的觀眾都能透過互動遊戲，尋找藝術和生活的多元與共生。香港藝術館館長區碧鴻表示，展覽旨在演繹多元的藝術世界；內裡設通達服務和設施，盼能藉展覽向觀眾帶出共融的信息。

「細世界明日樂園展覽」內有「池塘」、「安心森林」、果樹及遊戲「眾樂樂器」。展覽策劃伙伴張慧婷介紹，「細世界」與現實這個「大世界」同樣有日與夜，一天有20分鐘，晚上約7分鐘，日落時還會聽見蟲聲；觀眾在不同燈光和音樂下，可像「撐船」一樣「撐」單軌火車，細看池塘派對，並穿過山洞、進入「安心森林」，探訪裏面的「小伙伴」；又可到「眾樂樂器」前，將球滾動至「小伙伴」前的孔中，細聽各「小伙伴」的聲音，甚至嘗試奏出音樂。

60 視障及不同文化背照學生參與創作 分布在池塘、「安心森林」和「眾樂樂器」上的「小伙伴」，均由來自不同文化背景、或視障的學生創作。張慧婷表示，團隊去年10月至至今年1月邀請了60名視障、或來自不同文化背景的學生參與工作坊，以不同角度探索大自然的物種和藝術館的展品，並挑選一件喜歡的藏品，為其創作一個形似派對帽的「小伙伴」，將學生多元的視角帶入展覽。如有小三學生眼見水墨畫中有一朵梅花掉落，便發揮同理心和想像力，製作一個代表落花的「小伙伴」，又為它背後添上火箭，助它再次飛上樹枝，與其他梅花繼續玩耍。