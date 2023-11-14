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2023-11-14 22:00:12

藥材「白及」驗出含洋地黃苷致婦人中毒 兩零售商有售

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該批藥材「白及」驗出含有洋地黃苷。

該批藥材「白及」驗出含有洋地黃苷。

日前一名56歲女病人服用由註冊中醫師處方包含「白及」的藥材湯後懷疑中毒，其後持牌中藥材批發商「錦興行有限公司」(錦興行)自願從市面收回一批標示為「白及」藥材。衞生署經調查發現，該批標示為「白及」的藥材含有洋地黃苷。根據中藥文獻，白及不應包含被驗出的洋地黃苷。目前有兩間零售商分別為錦興行有限公司(零售)及錦隆藥行(零售)出售該批藥材，署方設立熱線供受影響市民查詢。

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文獻指白及不應有洋地黃苷

衞生署表示，早前接獲醫管局呈報一宗懷疑洋地黃苷中毒個案後，隨即展開調查。該個案涉及一名56歲女病人。她於上月25日服用由註冊中醫師處方包含「白及」的藥材湯後，出現頭暈、嘔吐、腹瀉及心跳緩慢等病徵。她翌日到瑪嘉烈醫院求醫，接受治療後已出院。其尿液及一批未服用的藥材經醫管局化驗顯示含有洋地黃苷。

衞生署根據源頭追查及情報，到錦興行進行調查並檢取相關藥材，經比對《中華人民共和國藥典》所訂明「白及」的性狀特徵後，鑑定該批藥材並非「白及」。署方今日接獲政府化驗所的化驗結果證實，該批標示為「白及」的藥材含有洋地黃苷。根據中藥文獻，白及不應包含被驗出的洋地黃苷。

該批藥材「白及」驗出含有洋地黃苷。(政府新聞處)

該批藥材「白及」驗出含有洋地黃苷。(政府新聞處)

衞生署指，錦興行於本月3日開始收回相關批次的藥材，署方一直密切監察收回行動，並得悉錦興行已從市面收回絕大部分的相關藥材。經署方進一步追查下，發現受影響的藥材已供應予以下零售商，錦興行有限公司(零售)(地址：上環皇后大道西175號地下)，以及錦隆藥行(零售)(地址：上環高陞街25-29號合隆大廈204室)
 
衞生署明日(15日)起設立熱線(2961 8949)供曾使用該批受影響藥材的市民查詢，熱線於星期一至五上午9時至下午5時運作。
 

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