藥物送遞服務明起擴展至所有專科門診 每張處方劃一收費65元

醫管局早前在部分公立醫院推出送藥服務，冀便利病人。醫管局今日(27日)公布，藥物送遞服務將於明日(28日)起擴展至新界西醫院聯網，屆時所有聯網的專科門診(長洲醫院的專科門診除外)均提供此服務，病人可於診症後選擇送遞藥物到家中或指定本港地址。

藥劑師鼓勵病人同時選擇「藥劑師用藥指導服務」

醫管局總藥劑師李成章表示，藥物送遞服務自5起推出以來，陸續推展至不同聯網，目前已有超過1,300名科門診病人使用過服務。李成章亦鼓勵病人在使用藥物送遞服務時，同時選擇「藥劑師用藥指導服務」。藥劑師會致電或透過視像方式聯絡病人，提供遙距用藥指導，並解答用藥疑問，確保病人用藥正確及安全，提高治療成效。

醫管局表示，由9月起，藥物送遞服務將可透過醫管局手機應用程式HA Go的「照顧者」及「我的子女」模式安排，病人的家人或照顧者，以及18歲以下病人的家長於病人診症後代為安排藥物送遞服務。此外，服務稍後會涵蓋更多類型的病人，包括出院病人、急症室病人及免診取藥病人。