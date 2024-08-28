藥「勿」胡亂棄回收月收集逾720萬粒藥物　過期最久藥物長達20年

藥「勿」胡亂棄全港藥餘回收月於今年6月1日至30日舉行，共收集到超過720萬粒藥物，比去年的回收量增幅達4倍，打破歷年紀錄。最多回收藥物5大種類為退燒止痛藥、口服抗糖尿病藥、止痛藥、降膽固醇藥及降血壓藥。在有效日期方面，過期最久的藥物更長達20年，收集的藥物將交由環保署轄下的化學廢物處理中心焚化處理。

是次數據研究發現，收集最多的藥物是撲熱息痛止痛藥，佔已點算的藥餘約14%。而止痛類別藥物佔已點算的藥餘約20%，這類藥物屬於常備藥品。而按藥物功效分類，心臟科藥物及抗糖尿病藥物分別排名第1和第3，佔已點算的藥餘約50%，這些屬於長期處方藥，需要每天定時服用。大量過期藥物的回收數據顯示，部分患者可能沒有按時或按指示服藥，導致仍然保存過期藥物。在收集到的藥餘當中具有濫用風險的藥物，如安眠藥和鴉片類止痛藥佔已點算的藥餘約5%。