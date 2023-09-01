蘇拉超強襲港 隨時變10號風球 破壞力如溫黛山竹 全政府動員應付 開學日停課 情況極端或全港停工

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，政府罕有於昨午提早近10小時預告掛「8號波」，並宣布今日全港學校楟課。天文台預料，蘇拉引發的風暴潮，威力可與2018年的「山竹」相比，將視乎蘇拉的路徑及強度變化，考慮改發10號颶風信號。政府昨如臨大敵，召開跨部門會議，由政務司長陳國基統領各部門應對預案，應付可能出現的「最壞情況」。陳國基指，若颱風造成極端情況，令交通阻塞，會適時向公眾公布停工安排。受蘇拉影響，海陸空交通將大受影響，市民昨已紛紛趕往搶購食物「備糧」，超市貨架、街市蔬菜被搶購一空。

蘇拉來襲，特首李家超昨早率先預告，已委派陳國基統籌相關部門作全面部署及準備，並會舉行記者會交代跨部門的準備工作。陳國基則於下午帶領超過20個部門召開會議，並與多個政府部門首長召開記者會，宣布一系列颱風應對及善後措施。陳國基在記招先發言，預告天文台將於今日凌晨2時至5時改掛8號風球。「全部將準備工作擺到好前，預先做、甚麼都預先做……希望能做到防患於未然。」他又表示，僱主應預早和員工制定颱風下工作安排及呼籲僱主應以僱員安全首要考慮因素，情理兼備和彈性安排工作，如需安排員工要上班，應妥善安排員工的交通、膳食。他同時勸戒市民切勿追風，以免危害個人和拯救人員生命。被問到會否呼籲全港停工，陳國基指倘颱風造成極端情況，例如大量樹木倒塌令市民無法上班，政府將會適時公布，建議全港停工，惟他認為今次準備工作充足，料停工機會不大。

天文台：風力與山竹相若或掛10號風球

天文台台長陳柏緯表示，蘇拉是相當成熟的颱風，並向西北移動，吹向廣東地區，在今日夜晚及明日初時最接近本港，風力會維持強颱風至超強颱風級別。他預計，蘇拉或在香港以南掠過，風暴潮有可能與2018年山竹相若，另一可能是在香港以東登陸，到時候香港風暴潮影響較細，但按目前情況而言，前者機會較大。他又預料蘇拉吹襲香港時，離岸及高地達颶風程度，屆時或須發10號颶風信號。

對於蘇拉的威力，前天文台台長岑智明在社交媒體表示，蘇拉的中心最高風速曾達每小時230公里，僅次於2014年超強颱風威馬遜在南海創下的每小時240公里紀錄，亦較2018年山竹的175公里及2017年天鴿的185公里要高。

保安局：正確使用999

就緊急救援的安排，保安局署理局長卓孝業指，局方轄下的緊急救援部隊已做好應急準備，全員候命。警方會額外預留1,450名前線警務人員，支援前線當值；消防處會額外預留300人及20部消防車；民安隊及醫療輔助隊共動員300名志願人員出勤當值，協助緊急行動。他又呼籲市民正確使用999熱線，形容「玻璃被吹爆、家中有漏水」屬非緊急求助電話，應留給真正有緊急需要的人使用，又指若地下停車場發生水浸，車主不要嘗試冒險救車。消防處副處長(行動)黃鎮業亦促市民做好防風、防水浸措施，並應停留在室內安全的地方，停止一切山野、戶外和水上活動。

各部門其他分工包括，渠務署已經調動資源加強在颱風前的渠道清理服務，並視察排水渠和河道，確保暢通和無塞。渠務署亦都在相關地區實施應對風暴潮的措施，包括安裝擋水板、設置水泵和放置沙包等。針對易受風暴潮影響的地區，包括大澳、鯉魚門和杏花邨，以及水浸風險高的低窪地區，當局亦已作居民疏散預備。

發展局：風暴過後將按緩急盡快清理塌樹

發展局樹木辦則會做好樹木防風，風暴過後會按緩急盡快移除倒塌樹木，以免阻塞行車和行人，亦會巡查及移除高危樹木。路政署已準備將部分有水浸風險的行人隧道封閉，並已指示道路維修保養承建商作颱風緊急應變準備，承建商亦召集所需人員和安排機械設備隨時候命清理道路。

政府宣布嚴陣應對風暴，大批市民放工後亦湧到街市及超市搶購食物。有超市貨架的食物早已被搶購一空，有市民空手而回，大感無奈；街市則人頭湧湧，市民趕忙掃貨儲糧，有菜販坐地起價，生菜被搶至40元一斤。