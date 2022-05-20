蘋果涉違契案｜周達權指不清楚黎智英有否透過力高提供資金

《壹傳媒》創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉違反科技園租契被控欺詐一案，今日(20日)在區域法院續審。黎智英由囚車押抵法院。

原本是同案被告、但獲免起訴的集團財務總裁周達權，在辯方盤問下同意《壹傳媒》，於1998年搬進將軍澳工業邨營運，及後有部分公司上市，但他不確定年報有否提及相關租金。

周達權供稱，黎智英早年透過力高和他擁有的另一間公司持有蘋果印刷所有股權，他記得黎智英曾向蘋果日報印刷提供大部分資金，但他無份處理注資，其職位不用處理，故不知道力高有沒有份注資。不過，據了解，黎智英多年來，亦不止一次為蘋果印刷提供資金。

代表黎智英的資深大律師陳政龍的盤問追溯至20多年前，周達權確認他1993年加入《壹傳媒》，一直在財務部工作，他於《壹傳媒》上市後參與編制年報。陳政龍引述1999年的公司架構圖，顯示黎智英的《壹傳媒》持有蘋果日報印刷的51%股權，其餘49%則由黎智英的力高顧問持有，周達權確認。

周達權：有機制紀錄關聯交易

陳政龍根據年報指出，《壹傳媒》於1999年加入百樂門出版上市公司，周達權同意。陳政龍續指，百樂門本來並非由黎智英控制，《壹傳媒》於1999年10月將網上業務公司售予百樂門，變成上市公司，黎智英是以轉換股權方式入主百樂門，並成為大股東。直至2001年，《壹傳媒》再將印刷業務公司售予百樂門，惟周達權稱記得有關業務買賣進行過兩次。

周達權同意本案涉及黎智英的私人公司與上市公司交易，受關聯交易規管。陳政龍問周達權，他身為財務部高級總監，其部門會如何處理關聯交易。周達權表示公司有機制紀錄關聯交易，其下屬會與核數師討論哪些交易需要披露，他通常對此沒有意見。