蘋果涉違契案｜周達權獲豁免起訴　條件包括兩案指證黎智英

壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並向業主香港科技園公司，隱瞞力高顧問租用將軍澳工業邨處所。經審訊後，法官陳廣池周二(25日)裁定黎智英及黃偉強欺詐罪成。

陳官：任控方證人是「明智之舉」

同案另一被告、集團營運總裁兼財務總裁周達權早前以控方特赦證人作供，今(27日)於區院再訊。控方透露豁免起訴周達權的條件，是需在涉及黎智英的欺詐案以及另一宗勾結外國勢力案作供，並指證他。陳官形容，周達權擔任控方證人是「明智之舉」，相信他承受不少壓力，「人在江湖，身不由己」。

控方甫開庭表示，根據豁免起訴書的內容，周達權需在兩宗案件替控方作證，包括是次的欺詐案，以及在今年12月於高院開審，涉及黎智英的勾結外國勢力案。

長期押後案件或對周不公

控方與代表周達權的辯方大律師商討，雙方同意將周達權的案件押後至明年4月，以待勾結外國勢力案審結。在法官陳廣池提問下，控方表示兩案審訊完結後，傾向不起訴周達權。陳官聽畢質疑，如果控方將控罪撤銷，而不是留在法庭存檔，案件踏入上訴階段時，或存有變數。

陳官又關注，周達權在欺詐案的角色已完結，長期押後或對周達權不公平。其形容，單純以同理心的角度出發，周達權有案在身，猶如掛上「鈴鐺」，「講得唔好聽，萬一第3單案喺2025年又嚟，佢咪要再等？」