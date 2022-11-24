蘋果涉違契案｜黎智英被裁定兩項欺詐罪成　今早求情及判刑

壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並向業主香港科技園公司，隱瞞力高顧問租用將軍澳工業邨處所。經審訊後，黎智英被裁定兩項欺詐罪成，至於黃偉強就被裁定一項欺詐罪成。案件押後至今天(24日)早上10時進行求情及判刑。

需由財政司申取消管理公司資格令

國安法指定法官陳廣池開庭後表示，案中「蘋果印刷」及黎智英私人公司「力高顧問」的得益、科技園公司的損失規模，以及被告是否在「破壞誠信」下犯案，將影響刑期，要求控辯雙方先達成共識。他又主動提出，控方如認為被告的行為操守，不再適宜管理公司，需由財政司經控方主動向法庭申請取消管理公司資格令，法庭無權直接下令。

本案被告依次是黎智英(74歲)和黃偉強(60歲)，兩人均被控以欺詐罪。案情指，兩人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。而黎再獨自面對多一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

周達權案件押後明年3月13日提訊

是次審訊連結案陳詞進行了20天，並傳召了8名控方證人，包括後來被分案處理及獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權。而周達權的案件已押後明年3月13日，以待黎另涉的高院國安法案件審結後再提訊。另外控方擬就黎於本案欺詐行為的得益，申請沒收令，該申請則押後至明年1月27日處理。