蘋果涉違契案｜黎智英被裁定兩項欺詐罪成　前行政總監黃偉強一項欺詐罪成 (更新)

【15:54更新】壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉嫌向科技園公司隱瞞持有的「力高顧問」租用壹傳媒在將軍澳工業邨處所，違反租契案件，經審訊後，今午(25日)在區域法院裁決，黎智英被裁定兩項欺詐罪成，至於黃偉強就被裁定一項欺詐罪成。

官指 辯方混淆 概 念

國安法指定法官陳廣池判詞時指，被告黎智英儘管開設多間公司，但不代表可以用參與度低而抹殺責任，反駁辯方稱「力高」佔用面積少對大樓實際用途不構成影響的說法，批評是混淆概念，官指無論「力高」佔用多少地方，承租人有責任為「力高」申領牌照，否則等同將大樓變作劏房，並不相信科技園公司會認為少部分處所被用作其他用途是無傷大雅。

陳官又指，被告黎智英及黃偉強作為「力高顧問」公司最高決策人以及壹傳媒集團行政總監，沒可能不知違反租約，裁定他們欺詐罪成。

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【11:28更新】壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並向業主香港科技園公司，隱瞞力高顧問租用將軍澳工業邨處所。經審訊後，法官陳廣池今早(25日)將於區域法院裁決。

周達權押後至周四再訊

本案被告依次是黎智英(74歲)和黃偉強(60歲)，兩人均被控以欺詐罪。案情指，兩人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。而黎再獨自面對多一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

是次審訊連結案陳詞進行了20天，並傳召了8名控方證人，包括後來被分案處理及獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權。而周達權的案件已押後至本周四(27日)再訊，待黎智英、黃偉強2人案件有裁決後再作處理。