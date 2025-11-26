蘭桂坊偕穎通集團推出「當酒精遇上酒精」活動 盛智文：聖誕銷售額按年升近兩成

中國香水集團穎通集團與蘭桂坊餐飲概念合作「當酒精遇上酒精」(Where Spirits Collide)跨界合作企劃。(李朗僑攝)

聖誕將至，本港商戶和地標都正磨拳擦掌，為把握今年最後一個節日的商機作準備。「蘭桂坊之父」盛智文表示，本港在旅遊業明顯復甦、經濟正在好轉，加上聖誕節本來就是送禮、消費的季節，市民不太會錙銖必較，因此看好今年聖誕節市道，料有15%至20%增長。他又提到，‧蘭桂坊餐飲概念」與香水集團「穎通集團」合作，於12月聖誕節期間推出一系列香水活動，讓市民與旅客共享難忘節慶時光。 中國香水集團穎通集團與蘭桂坊餐飲概念合作「當酒精遇上酒精」(Where Spirits Collide)跨界合作企劃，於12月1日至31日期間推出四大活動，包括「香氛探索之旅：互動式香水體驗站」蘭桂坊加州大廈正門設置智能香水體驗機，提供精選國際香水的免費自助試香服務；「香調啟發調酒：聯名雞尾酒系列」蘭桂坊推出呼應精選香水特徵的雞尾酒。

另外，「節日早午餐饗宴：感官遊戲體驗」蘭桂坊餐飲概念旗下BACI及Porterhouse推出聖誕主題早午餐，以及「主題感官派對：香氣、美酒與音樂的完美體驗」12月19日於蘭桂坊餐飲概念旗下BACI會舉辦「當酒精遇上酒精」主題派對，特邀知名DJ現場演出。 劉頴賢：消費者探索氣味世界 穎通控股執行董事劉頴賢指出，本次合作特別精選六款國際小眾香水品牌，包括Atkinsons、Maison Noir、Memo Paris、Parfums de Marly及Trudon，以及集團旗下自家品牌Santa Monica，每款產品均承載獨特品牌故事。我們期待通過活動，讓消費者探索氣味世界，建立專屬個人印記與美好回憶。

盛智文看好聖誕市道 蘭桂坊集團主席盛智文在企劃啟動禮後表示，酒與香水都令人感到愉悅，但二者的跨界合作極為少見，希望借聖誕時機，給所有參與者一個難忘的體驗。他又指，本港經濟正在好轉、股市表現不錯，旅遊業亦復甦得很厲害，「以前很多人抱怨香港人跑去深圳消費，但現在反過來了，我發現很多內地人來香港。」，有見剛過去的萬聖節，蘭桂坊人流破紀錄，他預期聖誕營業額將比去年同期升15%到20%。 盛智文：蘭桂坊成品牌 香港須保持一流 至於當局翻新蘭桂坊的規劃，盛智文指，已跟相關部門溝通過，並得知當局正在造作翻新方案，而蘭桂坊集團亦就翻新準備了一些設計，「他們(政府)正在做規劃，我們亦提交了一些想法，希望兩邊結合，能做出特別的東西」，希望明年可以看到明顯改善。

盛智文又指，「蘭桂坊」是極受歡迎的旅遊景點，現在更是成為了一個品牌，內地很多城市都在複製，並受歡迎得不得了；所以香港一定要保持一流、保持領先，「這裹是(蘭桂坊的)源頭，我們一定要做到最好、做到最特別。」