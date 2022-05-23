蘭桂坊酒店患者曾到太古城老麥 同場10分鐘一家三口染疫 歐家榮：第六波必出現

疑出現垂直傳播的中環蘭桂坊酒店@九如坊群組或擴大，一名酒店患者完成檢疫後曾光顧太古城中心麥當勞，衛生防護中心追查其他個案時，發現同一時段有三母子確診，不排除酒店患者離開快餐店時，經過該三母子的座位，現正調查兩者有否關聯。另外，一名來自新加坡、在中環交易廣場工作的男子，抵港第12日檢測確診，當局指他病毒量高，不排除本地感染。疫情近日走勢穩定，但防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，康復的市民免疫力會隨時間下降，而將來出現的新變異病毒株或有「免疫逃逸」，故第六波疫情一定會出現。

本港昨增237宗確診個案，包括25宗輸入個案。屬指定檢疫酒店的蘭桂坊酒店@九如坊，日前出現Omicron BA.2.12.1變異病毒株的懷疑垂直感染群組，一對美國抵港夫婦完成檢疫後始在社區檢測中心確診。當中的64歲女患者本月12日病發，翌日光顧過太古城中心麥當勞，地方已納入強制檢測公告。衛生防護中心追查其他個案行蹤時，發現上周三(18日)病發和確診的41歲婦和8、9歲兒子，曾與64歲婦在麥當勞同場約10分鐘。

歐家榮指，三母子當時坐在取餐位置前的圓枱，雖距離64歲婦人較遠，但婦人離開麥當勞時或行經三母子的座位。他稱，兩組個案在同一時間出現於同一地點，現時未知他們感染是巧合或有關聯，強調在有全基因分析結果前，仍不能排除兩組個案相關。

三母子傳染期內沒有光顧其他食肆，兩名兒子快速測試呈陽性後亦已沒有到寶馬山鰂魚涌小學上課，故未有其他人要檢疫，父親則檢測呈陰性。歐家榮稱，審慎起見他們居住的鰂魚涌康景花園C座要強制檢測，惟實際上大廈上周五(20日)已納入公告，強檢限期昨屆滿。在蘭桂坊酒店@九如坊完成檢疫的美國抵港夫婦，其完成檢疫後所到之處已納入強制檢測公告，歐家榮表示暫未錄得相關個案。