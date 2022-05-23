蘭桂坊酒店患者曾到太古城老麥 同場10分鐘一家三口染疫 歐家榮：第六波必出現

疑出現垂直傳播的中環蘭桂坊酒店@九如坊群組或擴大，一名酒店患者完成檢疫後曾光顧太古城中心麥當勞，衛生防護中心追查其他個案時，發現同一時段有三母子確診，不排除酒店患者離開快餐店時，經過該三母子的座位，現正調查兩者有否關聯。另外，一名來自新加坡、在中環交易廣場工作的男子，抵港第12日檢測確診，當局指他病毒量高，不排除本地感染。疫情近日走勢穩定，但防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，康復的市民免疫力會隨時間下降，而將來出現的新變異病毒株或有「免疫逃逸」，故第六波疫情一定會出現。
本港昨增237宗確診個案，包括25宗輸入個案。屬指定檢疫酒店的蘭桂坊酒店@九如坊，日前出現Omicron BA.2.12.1變異病毒株的懷疑垂直感染群組，一對美國抵港夫婦完成檢疫後始在社區檢測中心確診。當中的64歲女患者本月12日病發，翌日光顧過太古城中心麥當勞，地方已納入強制檢測公告。衛生防護中心追查其他個案行蹤時，發現上周三(18日)病發和確診的41歲婦和8、9歲兒子，曾與64歲婦在麥當勞同場約10分鐘。
歐家榮指，三母子當時坐在取餐位置前的圓枱，雖距離64歲婦人較遠，但婦人離開麥當勞時或行經三母子的座位。他稱，兩組個案在同一時間出現於同一地點，現時未知他們感染是巧合或有關聯，強調在有全基因分析結果前，仍不能排除兩組個案相關。
三母子傳染期內沒有光顧其他食肆，兩名兒子快速測試呈陽性後亦已沒有到寶馬山鰂魚涌小學上課，故未有其他人要檢疫，父親則檢測呈陰性。歐家榮稱，審慎起見他們居住的鰂魚涌康景花園C座要強制檢測，惟實際上大廈上周五(20日)已納入公告，強檢限期昨屆滿。在蘭桂坊酒店@九如坊完成檢疫的美國抵港夫婦，其完成檢疫後所到之處已納入強制檢測公告，歐家榮表示暫未錄得相關個案。
新加坡來港男子病毒量高
昨錄得的輸入個案，包括一名本月9日來自新加坡的46歲男子，他在抵港第12日出現病徵，同日接受強制檢測後確診，病毒CT值23至24，即病毒量高。他居於數碼港貝沙灣南岸第6座，在中環交易廣場2期的Torq Capital Management工作，除上周四(19日)晚在貝沙灣灣畔會所健身、上周五(20日)晚到過交易廣場的美國會所外，未有到過其他地方。歐家榮稱，患者入住的檢疫酒店同層或同座向未見其他個案，在全基因分析有結果前，未能分辨個案屬本地感染或輸入個案。
上環宏思培訓中心群組再多2名學員和1名職員確診，累計24宗確診。歐家榮形容調查接近完成，指有學員透露課堂會有人拉下口罩飲水，匯報時亦會除口罩以便大聲說話，加上會有人在休息室飲食，料因而在課程後期引致爆發。同一班別有3名學生確診的黃竹坑港大同學會書院，昨未有新個案，校方表示今日會恢復正常上課。
污水樣本病毒量下降
鴨脷洲海怡半島第23A座圍封行動昨早完成，與前一日小西灣曉翠苑雅翠閣的行動俱「零確診」。歐家榮稱現時疫情回落，環保署每日收集約百個污水樣本中，陽性比率維持20至30個，但病毒量較先前低，強調圍封行動不代表一定會找出新個案。他指，疫情近日走勢穩定、未見反彈，但指康復市民免疫力會隨時間下降，認為將來出現的新變異病毒株或有「免疫逃逸」，增加感染和爆疫風險，明言第六波一定會出現，「只係時間問題。」
醫管局總行政經理劉家獻又稱，在確診數字下跌的同時，指定診所求診人次和需求亦一直減少，近日每日約有數十至一百人到指定診所求醫。醫管局今日關閉8間指定診所，消毒後明日會恢復普通科門診服務；餘下7間遍布各聯網的指定診所仍會運作。