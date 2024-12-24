蘭桂坊MMA｜消息：性感女邀衞衣男蒲吧被拒　疑羞惱「兜巴星」男方釀打鬥(更新)

網上熱話｜蘭桂坊MMA 衞衣男大戰性感女 拳打腳踢揸胸險走光。(網片截圖)

【12月24日更新】消息指性感女「兜巴星」衞衣男致打鬥 香港再有街頭MMA上演！網上瘋傳一段在蘭桂坊拍攝的影片，畫面中一名穿著性感的女子與一名穿著連帽衞衣男子展開激烈打鬥，雙方拳腳相向，互有攻守。男子在跌倒時，更施展龍爪手胸襲女子，性感女差點走光，引發網上熱議。 警拘31歲男涉公眾地方打鬥 正追尋性感女下落 警方昨日(23日)表示，留意到網上流傳的影片，顯示上周四(19日)凌晨中環德己立街55號有男子與女子打鬥。經調查後，中區警區刑事部上周五(20日)拘捕一名31歲男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」。該男子已獲保釋，須於明年1月中旬報到，案件仍在調查中。警方呼籲提供相關資料。

消息指，性感女與被捕男子並不相識。事發當日，性感女邀請男子一同前往另一間酒吧，但遭到男方拒絕，她因羞惱而首先出手「兜巴星」對方，隨即雙方展開激烈打鬥。據悉，警方目前也在追尋性感女的下落。

二人打得激烈 在旁女子 勸阻無效 影片一開始，就可見一名酥胸半露的女子揮起拳頭，準備迎戰衞衣男。隨即，兩人展開激烈的肉搏戰。期間性感女子在後退時不慎跌下樓梯，男子立刻衝前飛腳踢向她的頭部。另一名女子試圖勸阻，但未能成功。性感女子則趁男子跌倒之際，出拳攻擊他的頭部，男子則施展龍爪手胸襲女子，幸好她的衣服沒有移位，避免走光。