虎豹別墅重新開放 今起接受預約參觀

一級歷史建築虎豹別墅早前活化成「虎豹樂圃」，政府去年宣布虎豹樂圃於同年12月起停運並交還政府管理後，相隔半年，虎豹別墅周五起逢周五至周日以導賞形式重新開放予市民經預約參觀，每日4團每團24人，今早10時起接受網上預約，先到先得。

今次開放範圍除花園、地下大廳，位於一樓遊戲室、起居室及浴室等，亦陳列了胡文虎家族一些收藏及家具。室內亦展示了展版介紹胡文虎家族及虎豹別墅的歷史。

古物古蹟辦事處二級助理館長(教育活動)雷詩雅指，接收虎豹別墅後已進行滲水、漏水、外牆損耗等修復工程，並配合建築物用途的改變，將主樓及工人宿舍連起，而大宅背面及天台的修復等小量工程則將於別墅不開放的日子中繼續進行。她表示，大宅中保留了「妹仔梯」外，還保持大廳傢俬及大門上混合中式設計和西式彩繪玻璃等大部分原有特色，花園亦展示不少萬金油花園的裝飾，包括水磨石凳、老虎先生等，盼透過大宅、傢俬、照片及展板等，讓訪客認識到大宅以前的狀況。

位於大坑道的虎豹別墅，是已故商人胡文虎的大宅，1936年落成，樓高4層。由主樓、工人宿舍及私人花園組成，面積達共9.3萬平方呎，當年耗資約1,600萬元興建，是香港少有的中西合璧建築的典範，於2009年獲評為一級歷史建築後，由非牟利機構管理，並在2019年起以音樂學院營運，惟在2022年底營運團體決定向政府交還虎豹別墅。