虎豹樂圃財困關閉 連同虎豹別墅12月交還政府

虎豹別墅活化後用作營運虎豹樂圃的基地，虎豹樂圃因財務問題將於今年12月1日提早結束營運，虎豹別墅歷史建築亦將於同日交還政府。

虎豹樂圃為第三期活化歷史建築伙伴計劃項目。非牟利機構虎豹音樂基金有限公司在活化計劃下，將虎豹別墅復修及活化為虎豹樂圃，於2019年4月開始營運，提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，並開放虎豹別墅的花園和詮釋區供公眾參觀。

因財務問題無法持續營運

惟虎豹樂圃營運期間面對多重挑戰，影響其收入和業務營運。儘管機構努力改善財務狀況，但最終認為項目無法再持續營運，於是向政府提出中止原定於2025年3月31日屆滿的租約。政府與公司詳細商討後，雙方同意該歷史建築提早交還予政府。在租約於今年12月1日提早中止之前，公司將繼續負責虎豹別墅的管理，繼續開放讓公眾參觀，已計劃的活動亦將繼續舉行。

發展局：會安排導賞團供市民參觀

發展局發言人表示，尊重營運者的決定，將於今年12月1日按租約條款及條件接收虎豹別墅。雖然營運者離場，但虎豹別墅已透過這個活化項目成功復修，並得到妥善保存，當局會諮詢保育歷史建築諮詢委員會，以制定未來的使用方案，包括考慮把這座一級歷史建築加入下一輪活化計劃供合資格機構申請。在過渡期間，發展局會安排以導賞團等形式供市民參觀這歷史建築，詳情稍後公布。

活化下須以社會企業模式營運

在活化計劃下，非牟利機構須以社會企業模式於歷史建築營運有關服務，政府會提供一次過撥款資助活化工程的費用，就使用有關歷史建築只收取象徵式租金，以及按需要並以500萬元為上限協助營運者應付社會企業的開辦成本及首兩年營運出現的赤字。另外，為紓緩疫情的影響，政府分別於2020年及今年透過第二輪及第六輪「防疫抗疫基金」，為活化計劃下營運中項目包括虎豹樂圃的非牟利營運機構各提供分別300萬元及100萬元的直接資助，亦協助營運機構推廣本地歷史建築旅遊，並提供相關資助。