虐兒案按年增三成 13歲男童會男網友疑遭性侵

虐兒案有上升趨勢，警方數字顯示，今年上半年按年升29%，當中涉身體傷害及性侵犯兒童的案件各佔約一半，七成半案件是熟人或家庭成員所為。兒童及青少年疫情下，上網時間增加，會透過社交平台、交友程式、網上遊戲結識朋友，有部分應對方要求發送私密或裸照，之後對方以此要脅見面，有13歲男童疑因此遭逾20歲男子懷疑性侵。警方提醒家長要留意子女網上交友情況，另透露會加強每個警區虐兒案件調查組人手，打擊虐兒案。

警方數據顯示，今年上半年已錄得716宗虐兒個案，當中359宗是身體傷害，81.9%屬虐待或忽略，近七成半犯案者為家庭成員；另外357宗屬性侵犯，六成八屬非禮，逾七成半為熟人所為。

警方指，個案呈上升趨勢部分原因，是因為疫情期間令報案基數下跌，另方面因近年出現嚴重虐兒案，社會更加關注，令舉報數字上升，個案中近四成半由校方及社工揭發。此外，疫情期間兒童及青少年更依賴於網上識新朋友亦有關。警方今年初接獲舉報，一名13歲男童和一名20餘歲男網友發展成「情侶關係」，向對方發送私密照，在外出見面期間遭非禮，並疑似遭性侵，其母透過平板電腦對話揭發事件。而年紀最小的受害者是一名9歲女童，家人發現網友誘騙女兒傳送裸照，並懷疑女兒曾被網友非禮及非法性交。

刑事支援科高級警司江永祥稱，兒童或因疫情習慣透過社交平台、交友程式、網上遊戲結識朋友。他補充，施虐者為降低小朋友戒心，會在話題上投其所好，試圖與兒童建立友好或情侶關係，引導與性相關話題，再要求兒童分享私密影像或祼照，之後以照片要脅兒童或青少年外出赴約，並趁機性侵。

政府已將《強制舉報虐待兒童條例草案》提交立法會審議，預計強制舉報虐待兒童條例通過後，虐兒個案會持續上升。江永祥指，將於今年底前，在每個總區虐兒案件調查組增設一名警長及3名警員，預計每區相關調查組可增加三至四成人手，應對未來案件增加的挑戰，並期望將去年7月成立「易受傷害證人支援隊」人手，年底可擴展至230人；警方亦於明年初，增設額外的家居錄影室，支援與兒童取錄影口供的工作。

警方今年的「童行‧同心」保護兒童計劃，會推出增強版的一站式網上平台，包括增設「強制通報虐兒個案新資訊」專頁，上載影片予大眾了解有關虐兒的審訊情況，及有相關立法文件供參考。