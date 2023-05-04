虐待動物｜雪橇犬被人用鐵籠閘門夾頸險窒息　22歲男狗主被捕(有片)

沙田發生涉嫌虐待動物案件。昨日網上流傳2段長約12秒的影片，一隻阿拉斯加雪雪撬犬，被置於寵物鐵籠內，鐵籠上蓋揭開，突然有人用雙手捉著牠的頭部，拉至籠邊按下，並將鐵籠蓋向用力向下按壓，使狗的頸部夾在鐵籠與籠蓋之間，使狗狗雙眼瞪直，張口嗆咳，似要窒息。另一段影片長約1稍，顯示有人用右手拉著同一隻狗狗的咀部，以左手將狗的頸部夾在鐵籠與籠蓋之間。片中人同樣右手帶黑色珠鏈及左手有紋身，疑為同一個人。

相關影片上載於動物義工組織「四條腿街坊福利會」的Facebook專頁，女義工在帖中表示，「震驚！涉嫌虐畜！今晚收到求助，有片！報SPCA(愛護動物協會)，話未能協助！要拍片者自行報警！我哋去到現場報警，搵到涉案人士，警察話冇人承認自己係拍片者，所以未能拘捕任何人！亦因為冇人指証，即使警察認同片中行為已構成『虐畜罪』，所以在未能舉証及成功提告下，收隊！涉案者完全逍遙法外！各位，小女子不才，唔知仲可以點做？」。