虐待動物｜3個月大混種洛威拿狗女 遭剪耳剪斷尾遺棄元朗垃圾站

帶到獸醫診所檢查時，發現狗狗3個月大，被人剪耳剪尾，幸沒有狗瘟，待傷口消炎後再處方口服藥治療，現時狗女處於愛護動物組織阿棍屋的診所，並由獸醫專門照料中。阿棍屋創辧人Ivy形容狗狗心理有陰影，經常不安吠叫，只有被人抱住時才能平靜下來。

有繁殖商為迎合買家的變態喜好，將幼犬剪耳剪尾，讓他們出生不久便要經受恐怖虐待，昨（29日）一隻混種洛威拿狗女，被人於元朗垃圾站發現，狗女耳朵被剪半，並膠水將兩耳粘在頭頂紙杯；其尾巴也被剪至根部，耳朵、尾巴傷口亦紅腫發炎流膿。

業界希望香港盡快修例保護動物

NPV非牟利獸醫服務協會主席麥志豪表示，由於立法會仍未完成修例，現時獸醫進行剪耳、剪尾、割聲帶及為貓去爪的手術，並沒有違法，但如果有關手術並非由獸醫進行，或手術過程中沒有麻醉，令動物受傷害和痛苦，亦屬觸犯殘酷對待動物罪行。他指，很多國家已經明文禁止以美觀原因對動物進行改變外貌的手術，希望香港也盡快修例，保護動物不要受到這類不人道手術的痛楚。

據悉，香港大多獸醫不肯進行該類手術，但仍有部分獸醫會因應主人要求而進行手術，過去亦有私下進行剪尾手術而被判罪成的案例，一名狗主於2016年將一個月大的貴婦狗交別人以繩截尾，令狗隻尾巴壞死，最終狗主被法庭裁決殘酷對待動物罪成，判處即時監禁4星期。

政府近年就修訂《防止殘酷對待動物條例》進行諮詢，在諮詢報告中曾提出建議修訂法例，將剪耳、剪尾、去爪、割聲帶等非醫療原因的手術列為殘酷對待動物罪，惟諮詢已於2020年完成，至今仍未展開立法程序。政府曾提出會在去年下半年向立法會提交修訂草案，但最終沒有下文。