處理反修例衝突最難忘 周一鳴冀團結警隊 「鷹」與「鴿」都很好

周一鳴1995年加入警隊，任職見習督察。30年的警察生涯中，先後在前線和後勤不同崗位任職，包括刑事情報科主管和西九龍區副指揮官等，具豐富刑偵經驗。他直言，最難忘的，要數2019年爆發的社會衝突；亦有一些至今未破的案件，讓他一直耿耿於懷。

周一鳴曾任包括油尖旺區警區指揮官、西九龍總區副指揮官，以及刑事情報科主管等要職。他指，從警生涯中，大部分時間主力刑偵及情報搜集工作，雖然未必是在鎂光燈下工作，但與一班「幕後英雄」並肩作戰，在市民睡夢正酣時，努力維持治安，「是很光榮」。至於數到最難忘的，必定是2019爆發的社會衝突。他憶述，當時每日的工作時間很長，要擔心的很多，「這段時間不容易，也令我對管理有更清晰的概念。」