虛報配水庫巡查報告　水務署分判商董事僱員涉詐騙囚14至21個月

廉政公署早前起訴竣才工程有限公司前董事劉浩基及三名僱員，指他們向水務署提交載有虛假資料的配水庫巡查報告，誘使署方兩年間向分判商發放約460萬元服務費。四名被告早前承認兩項串謀詐騙罪，違反普通法，今日（11月18日）在區域法院分別被判入獄14至21個月。

董事兼股東被判囚21個月

劉浩基（45歲），竣才唯一董事兼股東，被判囚21個月；竣才時任文員李穎圖（34歲）判監18個月；竣才時任雜工郭家禧及郭家祺（同41歲）分別判囚19個月及14個月。法官譚思樂指，被告串謀詐騙政府部門，損害公眾利益並涉及公共安全，罪行嚴重，量刑起點為24至33個月，考慮認罪及求情後減至現有刑期。廉署已申請充公劉浩基犯罪得益，聆訊訂於明年2月13日。