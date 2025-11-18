虛報配水庫巡查報告　水務署分判商董事僱員涉詐騙囚14至21個月

廉政公署早前起訴竣才工程有限公司前董事劉浩基及三名僱員，指他們向水務署提交載有虛假資料的配水庫巡查報告，誘使署方兩年間向分判商發放約460萬元服務費。四名被告早前承認兩項串謀詐騙罪，違反普通法，今日（11月18日）在區域法院分別被判入獄14至21個月。
董事兼股東被判囚21個月
劉浩基（45歲），竣才唯一董事兼股東，被判囚21個月；竣才時任文員李穎圖（34歲）判監18個月；竣才時任雜工郭家禧及郭家祺（同41歲）分別判囚19個月及14個月。法官譚思樂指，被告串謀詐騙政府部門，損害公眾利益並涉及公共安全，罪行嚴重，量刑起點為24至33個月，考慮認罪及求情後減至現有刑期。廉署已申請充公劉浩基犯罪得益，聆訊訂於明年2月13日。
竣才獲分判巡查新界東約40個配水庫
案情透露於2020年7月至2022年6月期間，明興水務渠務工程有限公司(明興)獲水務署判授兩份水務工程定期合約，為新界東水務設施提供各類水務工程服務。竣才則獲分判巡查區內約40個配水庫，以維持配水庫的安全及設施狀況。水務署規定分判商須指派特定數量的三人巡查隊伍每日巡查配水庫，並須製備每日巡查報告，以及附上巡查配水庫設施時拍攝的照片。
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現竣才於案發期間並沒有依照水務署上述規定進行相關巡查。廉署調查發現，劉浩基先後指示郭家禧、郭家祺及竣才其他員工拍攝配水庫設施的照片，並修改照片的拍攝日期及時間，令相關照片看來是在不同日子拍攝。竣才員工又按劉浩基指示，以該等照片製備相應的每日巡查報告，並提交予水務署。
此外，劉浩基及李穎圖又指示竣才員工製備虛假值勤紀錄，虛報巡查隊伍每日均有根據水務署規定妥為巡查配水庫，而每次巡查均由三人一同進行。