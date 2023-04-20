虛擬凡爾賽宮之旅文化博物館舉行 單車遊 聽路易十四聲 聞特調香氣 多重感官欣賞

各國開關後，不少港人急不及待外遊，但足不出「外」也可暢遊法國凡爾賽宮。香港文化博物館昨(19日)起至7月9日舉辦全球首個凡爾賽宮沉浸式虛擬展——「虛擬凡爾賽宮之旅」，以多感官體驗讓市民穿越到400年前的宮殿，更可聞到法國著名調香大師為凡爾賽宮創製的獨特香氣，以及聽到路易十四所「講」歡迎詞，又可騎單車遊覽名聞於世的凡爾賽花園。 圖︰李睿哲

「虛擬凡爾賽宮之旅」由香港文化博物館與法國凡爾賽宮及法國五月藝術節首度合作展出，展覽分6個主題，並設有多項別具特色的創新裝置，把視覺、聽覺和嗅覺的感官融入展覽體驗。在展覽開首，策展方利用高科技合成模擬17世紀國王路易十四聲音的歡迎詞，並可嗅到由法國著名調香大師弗朗西斯‧庫爾吉安為凡爾賽宮創製、名為「王家喜悅」的獨特橙花蜂蜜香氣撲鼻而來。 「自然景觀」展區，放有3部以單車和弧形大屏幕組成的互動裝置，參觀者可揀選4條路線包括凡爾賽花園內法式花園和特里亞農宮花園等，以「踏單車」方式遊覽凡爾賽花園不同王家園林。

「輝煌璀璨」展區，會有360度全景影像，呈現凡爾賽宮最著名的宮室，包括鏡廳、王家歌劇院、戰爭廳、墨丘利廳和維納斯廳，參觀者可完全沉浸式感受凡爾賽宮的輝煌氣派。 參觀者又可帶上VR(虛擬實景)眼罩或透過觸控屏幕，360度細賞皇宮的建築特色和裝飾，王家禮拜堂和王家歌劇院等。展覽另透過互動多媒體畫廊展出95項凡爾賽宮的藝術及家具陳設精品，包括《法國國王路易十四像》和《1800年5月20日拿破崙穿越大聖伯納德山口》等經典作品。