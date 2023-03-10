虛擬實境訓練 助自閉症人士全面提升就業能力

你身邊有親友難與人互動交流，經常缺少回應，平日經常過於堅持某些行事方式或程序，對大部分事物都不感興趣嗎？根據2021年政府統計處資料顯示，香港約有22,400名自閉症患者，當中15歲或以上的患者失業率高達12.4%，遠高於同期香港整體人口失業率的5.8%。
有自閉症譜系障礙的青少年，往往需面對兩大挑戰，第一是在與人相處時難以理解別人的感受及想法，亦較難表達自己。第二則是處事缺乏靈活性，導致他們在讀書及在學時較難結交朋友，在求職及工作上亦會較難適應環境轉變及應對不同溝通情景，從而影響工作表現。
嶄新手法 助學員及早規劃個人職涯發展
由顧積善堂慈善基金撥款資助，新生精神康復會推行為期兩年的「VReach - 自閉症人士虛擬實境職場訓練計劃」，透過虛擬實境訓練教材及訓練手法，以三類小組訓練及四個訓練單元，為不同年齡的自閉症人士提供所需的技能訓練及生涯規劃活動，幫助學員及早規劃個人職涯發展，加強工作及職場溝通技巧，為將來就業及發展做好準備。
新生精神康復會VReach項目主任陳嗣堅表示，虛擬實境技術創造具有互動性及豐富體驗的平台，有助勾起學員的好奇心，從而提升他們參與的動力。而透過虛擬實境訓練，可針對特定工作場景重覆訓練學員的職場社交溝通技巧，導師則可從旁給予即時的指導和反饋，提升他們對相關技巧的掌握，讓他們更有信心將所學技巧應用於其他情境。
透過情境演練 提升應對及工作能力
VReach計劃設計出十一個職場溝通情景，包括模擬面試、處理客戶投訴、應對無理要求、出席會議等，導師會即時因應學員的應對，在應用程式中選取不同分支情境，助自閉症人士掌握職場溝通技能，擴闊社交思考，提升他們將來應對不同工作情景的能力。
計劃亦選取了不同行業的工作內容，設計出虛擬實境工作體驗遊戲，當中包括零售服務、飲品沖調、品質檢查、廚房烹飪及速遞工作。遊戲除了讓缺乏工作經驗的學員初步了解相關行業的工作內容及流程之外，導師亦能因應學員的能力程度調整遊戲時間及任務要求，從而提升學員的工作記憶，執行功能以及理解工作指示的能力。
完成訓練學員 成功找到清晰發展路向
VReach與多間大專院校及16間中學合作，成功為超過120位自閉症人士提供訓練。在完成訓練的學員當中，有86%學員能找到清晰的路向，其中21%學員繼續升學進修，而65%學員在完成小組後能成功找到理想工作，並持續就業超過三個月以上。
以就讀酒店營運管理學士課程的學員Michael為例，他在參與計劃前未曾工作，缺乏工作概念和面試技巧。而訓練能讓他學習到面試技巧及不同工作情景的溝通技巧，並助他成功完成院校課程安排的工作實習，為未來就業踏出重要一步。
經過兩年實踐，VReach計劃製作了小組訓練手冊，以總結計劃訓練成效及推行小組訓練時的經驗，為業界同工將來為自閉症人士推行虛擬實境相關訓練時提供參考。VReach將於3月25日舉辦「虛擬實境自閉症人士就業訓練經驗分享會」，總結計劃成效之餘亦發佈小組訓練手冊，向業界同工分享應用虛擬實境於自閉症人士就業訓練的經驗。
虛擬實境自閉症人士就業訓練經驗分享會
日期 ：2023年3月25日
時間 ：上午10時至11時30分
費用 ：全免
形式 ：Zoom網上會議
截止登記日期：2023年3月17日
查詢 ：[email protected]
報名 ：https://forms.office.com/r/7SkHM1z6kD
*參加單位將可獲派小組導師手冊一本