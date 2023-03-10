虛擬實境訓練 助自閉症人士全面提升就業能力

你身邊有親友難與人互動交流，經常缺少回應，平日經常過於堅持某些行事方式或程序，對大部分事物都不感興趣嗎？根據2021年政府統計處資料顯示，香港約有22,400名自閉症患者，當中15歲或以上的患者失業率高達12.4%，遠高於同期香港整體人口失業率的5.8%。

有自閉症譜系障礙的青少年，往往需面對兩大挑戰，第一是在與人相處時難以理解別人的感受及想法，亦較難表達自己。第二則是處事缺乏靈活性，導致他們在讀書及在學時較難結交朋友，在求職及工作上亦會較難適應環境轉變及應對不同溝通情景，從而影響工作表現。

嶄新手法 助學員及早規劃個人職涯發展

由顧積善堂慈善基金撥款資助，新生精神康復會推行為期兩年的「VReach - 自閉症人士虛擬實境職場訓練計劃」，透過虛擬實境訓練教材及訓練手法，以三類小組訓練及四個訓練單元，為不同年齡的自閉症人士提供所需的技能訓練及生涯規劃活動，幫助學員及早規劃個人職涯發展，加強工作及職場溝通技巧，為將來就業及發展做好準備。

新生精神康復會VReach項目主任陳嗣堅表示，虛擬實境技術創造具有互動性及豐富體驗的平台，有助勾起學員的好奇心，從而提升他們參與的動力。而透過虛擬實境訓練，可針對特定工作場景重覆訓練學員的職場社交溝通技巧，導師則可從旁給予即時的指導和反饋，提升他們對相關技巧的掌握，讓他們更有信心將所學技巧應用於其他情境。