虛擬資產政策發布1年半　吳傑莊倡放寬科技人才限制

特區政府自2022年10月發布虛擬資產政策已一年半，選委會界別立法會議員吳傑莊認同為本港經濟發展帶來正面影響，提出三方面建議加強對行業的支持，包括透過放寬人才政策、推動「數字住民」身分等，吸引海外人才為香港Web 3（第三代互聯網）貢獻。

吳傑莊今日聯同業界舉行記者會，OSL數字證券ETF（交易所賣買基金）負責人黃耀榮表示，獲發牌後一直得到監管機構支持推進產品設計及項目。他形容現在是「0至1」，接下來是「1至100」，對業界發展很有信心，相信未來會開發更多產品，期望政府及監管機構繼續支持。另一間本港持牌交易所Hashkey合夥人黃詠欣則關注，目前銀行戶口未完善，期望給予機會讓產品落戶香港銀行體系。

吳傑莊建議從三方面加強對業界的支持，第一，他指有關行業很有活力，香港要主動出擊，放寬對引入科技人才的限制，例如發出人才簽證，讓他們每年來港2至3次，每次30天，確保他們能在香港發揮所長。

第二，吳傑莊倡議加快推動「數字住民」身份發展，方便非香港居民在香港從事企業和商業活動。他亦建議特區政府在北部都會區或河套區專門規劃數字科技城，設計完整的工作和居住配套，讓全球數字科技人才集中在香港。

第三，吳傑莊建議加強Web3政策配套，指現時很多虛擬資產相關機構很難在銀行系統開設戶口，特區政府可參考海外案例，在香港推動虛擬資產銀行，或可在現有虛擬銀行基礎上探討如何放寬銀行管理虛擬資產。