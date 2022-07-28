虛構僱傭關係 製假工作證明 呃政府失業資助涉39萬拘18人

疫情衝擊經濟，政府推出不同援助計劃，卻慘變為詐騙「提款機」。詐騙集團招攬市民並製作假文件及虛構僱傭關係，以騙取政府「臨時失業支援」計劃的一萬元資助，提交的39宗申請，有25宗獲發資助。警方經調查後，採取行動拘捕18人，涉嫌「串謀詐騙」，警方不排除稍後更多人被捕。
被捕16男2女，年齡介乎20至55歲，包括兩名骨幹成員、均報稱為公司的董事，其餘多報稱無業。行動中，檢獲21部手提電話、17張銀行卡及一些虛假文書。
警方新界南總區刑事部總督察伍文豪指，探員上月一次情報主導的拘捕行動中，檢獲一批懷疑假文件，包括工作證明、強積金紀錄及終止合約通知書等；經進一步調查，鎖定一個懷疑涉案集團，團夥為騙取第六輪防疫抗疫基金的「臨時失業支援」計劃資助，於3至4月間透過朋友招攬多人做申請人，誘使他們作虛假陳述，並虛構僱傭關係及提供虛假資料等。團夥提交最少39宗申請，涉款39萬元，當中25宗已獲發資助。新界南總區刑事部於周二(26日)起一連兩日在多區採取拘捕行動。被捕人士正被扣查，不排除稍後更多人落網。
申請人要交出1000至3000元
警方調查所得，申請人成功騙款後，要交出1,000至3,000元予不法集團。警方強調，「臨時失業支援」計劃旨在於疫情期間向失業人士提供協助。警方會對以欺詐手段意圖騙取資助的人作出全面及深入調查，將罪犯繩之於法。
警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。