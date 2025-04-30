虧空2643萬買日出康城買保時捷 四季酒店會計員囚6年半

四季酒店一名男會計人員涉於任職期間，利用職權虧空酒店公款逾2,643萬元，將112張支票存入自己9個銀行存款及信用卡帳戶，款項被用於購置1個日出康城單位、1輛保時捷SUV及名牌奢侈品。案件今日（30日）於高等法院審結，被告承認9項盜竊罪，最終被判監禁6年半。

被告陳耀才現年39歲，2013年加入四季酒店最初任職侍應，翌年調往會計部。2017年至2021年期間被告月入平均3萬元，負責編製會計報告及處理供應商及信用卡開支的結算付款。利用系統功能，他可製作支票草稿交由部門主管簽署，再掃描及存檔入賬。