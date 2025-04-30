虧空2643萬買日出康城買保時捷 四季酒店會計員囚6年半

四季酒店一名男會計人員涉於任職期間，利用職權虧空酒店公款逾2,643萬元，將112張支票存入自己9個銀行存款及信用卡帳戶，款項被用於購置1個日出康城單位、1輛保時捷SUV及名牌奢侈品。案件今日（30日）於高等法院審結，被告承認9項盜竊罪，最終被判監禁6年半。
被告陳耀才現年39歲，2013年加入四季酒店最初任職侍應，翌年調往會計部。2017年至2021年期間被告月入平均3萬元，負責編製會計報告及處理供應商及信用卡開支的結算付款。利用系統功能，他可製作支票草稿交由部門主管簽署，再掃描及存檔入賬。
過奢華生活
被告於2017年至2021年間，透過修改系統紀錄及偽造收款人資料等手法，共發出112張支票，將款項轉入其名下9個銀行存款及信用卡帳戶，總額高達2,643萬元。酒店其後於2021年9月發現其中一筆49萬元款項被存入陳的個人戶口，令事件曝光。
一度聲稱其父患癌急需醫藥費
陳一度聲稱其父患癌急需醫藥費而盜取公款，惟警方調查後發現其生活奢華。他於2019年以約588萬元購入將軍澳日出康城一單位，翌年再以約121萬元購入保時捷Macan GTS運動型多用途車。警方於其西營盤住所搜獲大量名牌手袋、名錶及珠寶。
酒店成功追討110萬元
法官游德康判刑時指出，被告明知違法，仍持續四年以精心部署方式盜取巨款，破壞僱主信任，行為極為嚴重。法官續指，酒店最終僅能從其銀行戶口追回百多萬元。判刑以每罪1至96個月為起點，認罪扣減三分之一，部分刑期分期執行，最終合共判監6年半。庭上透露，四季酒店事後向被告展開民事訴訟，已成功追討約110萬元，而酒店將會繼續追討涉款。
案件編號：HCCC110/2024