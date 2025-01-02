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2025-01-02 13:02:23

蛇年換新鈔｜新鈔及「迎新鈔」1.14起可換領 下周二可網上預約

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3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打，本月14日起可兌新鈔。(資料圖片)

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農曆新年將至，金融管理局及三間發鈔銀行今日(2)宣布，三間發鈔銀行的分行將本月14日至28日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。金管局同時鼓勵市民利用電子支付方式派發利是，主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

  • 於提供換鈔服務的首3天，即本114日至16日，提早營業時間至早上8時，而早上8時至9時將專門用作提供換鈔服務
  • 於下周二(7)起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情
  • 實施人流管理措施，有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

發鈔銀行會確保供應

金管局建議市民在前往銀行換鈔前，先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換

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中銀提供電子利是服務

中銀香港表示，各分行(銀行服務中心、保管箱服務中心、中區分行、機場暢達路分行及荃新天地分行除外)將設有兌換新鈔專窗，以及提供總值港幣 3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔供市民兌換。

另外，BoC Pay將繼續提供「Phone 利是」服務，更聯乘海洋公園推出一系列熊貓主題電子利是封。客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅之餘可賺取積分， 更有機會參與積分大抽獎，抽獎及推廣詳情將於稍後公佈。

滙豐再實施自動櫃員機「迎新鈔」提款

滙豐表示，本月14至20日期間會再次實施自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間流動銀行的自動櫃員機將提供港幣20元及50元「迎新鈔」。客戶亦可使用 PayMe 或滙豐流動理財應用程式經「轉數快」派發電子利是。

此外，市民下周二起亦可在網上預約兌換新鈔套裝，包括總值港幣 3,000 元新鈔套裝，新鈔及「迎新鈔」各3,000元、總值港幣 6,000 元的套裝。每份3,000 元套裝包括：100張港幣20元鈔票及20張港幣50元鈔票。

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