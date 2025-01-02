蛇年換新鈔｜新鈔及「迎新鈔」1.14起可換領 下周二可網上預約

3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打，本月14日起可兌新鈔。(資料圖片)

農曆新年將至，金融管理局及三間發鈔銀行今日(2日)宣布，三間發鈔銀行的分行將本月14日至28日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。金管局同時鼓勵市民利用電子支付方式派發利是，主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

於提供換鈔服務的首 3 天，即本 1 月 14 日至 16 日，提早營業時間至早上 8 時，而早上 8 時至 9 時將專門用作提供換鈔服務

於下周二 (7 日 ) 起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情

實施人流管理措施，有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

發鈔銀行會確保供應

金管局建議市民在前往銀行換鈔前，先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。