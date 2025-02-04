蛇年｜香港有趣的蛇文化　甚麼是「蛇王」、「放蛇」？

近年「蛇王」活動變得多樣化，有男性會來個「速剪」、女性做facial，還有夏日時甚至有人會到戲院看戲消暑，聽聞更誇張的是回家小睡。 無關毒蛇的「放蛇」行動 喬裝搜證打擊罪犯 在香港有趣蛇文化中，不得不提「放蛇」。按照字面解釋，就是將一條或多條蛇放進別人的住所或店舖內，這常是惡勢力人士進行勒索金錢或者報復，對受害者造成傷害或造成恐慌。 不過，「放蛇」有另一種意思，就是警方派出警員喬裝另一身份，目的是搜集證據，將罪犯繩之於法。最常見的「放蛇」行動，包括警察假扮性工作者，將嫖客逮捕，或者假扮嫖客，在答應性交易後將性工作者及賣淫場所負責人等逮捕；還有是警察假扮買家向毒販購買毒品，在交易時將其拘捕。

除了警方外，海關、衛生署等也有採取相類行動來收集罪證，好像海關到藥房「放蛇」以打擊出售冒牌藥物人士。此外，也有非公職人員自行喬裝「放蛇」，嘗試取證行動。 不過，執法部門執行「放蛇」行動，都有嚴格的規矩管制，行動人員也會經過訓練、認識法律的規限；若普通市民自行「放蛇」，容易誤墮法網及有遭遇突發情況的風險。 港人冬天進補必吃 太史五蛇羹何謂「五蛇」？