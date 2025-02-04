蛇年｜香港有趣的蛇文化　甚麼是「蛇王」、「放蛇」？

蛇，常給人邪惡、負面的感覺，不過，香港有不少有趣的、與蛇相關的事物，卻常常令人發出會心微笑。
提起「蛇王」、「蛇竇」，打工仔必定各有「心得」；不論真假的「放蛇」行動，都令人怕怕。還有是，「人蛇」一詞源自香港，你又知道嗎？
文章出處：「當代中國」網站
不是去捉蛇的「蛇王」 匿藏的「蛇竇」在哪裏？
「蛇王」是甚麼？根據字面解說是蛇中之王，或者普遍捉蛇的人都被稱為「蛇王」。每逢秋冬，偶爾在民居附近發現有蛇的蹤影，記緊不要用棍打蛇，而警方接到市民報案後，會電召蛇王，這是指開店售賣蛇肉蛇羹，擅於與蛇打交道的蛇店東主來幫忙捉蛇。
其實香港沒有全職的「蛇王」，他們都是收到警方通知才臨時客串捉蛇而已。
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不過，在香港的地道文化中，「蛇王」還有一個更有趣的含義，就是偷懶，意思是在工作時擅離職守不做事。
為甚麼他們會被指「蛇王」？原因是蛇大多數時間會將身體捲成一團，加上蛇有冬眠習慣，會留在蛇窩內長時間不活動，這就跟偷懶不做事者會找一個僻靜的地方休息、不活動，十分相似。
根據非官方統計，大部分香港打工仔都或多或少曾經「蛇王」。而引伸「蛇王」經常偷懶休息的地方，就會叫「蛇竇」。由往昔到現在，「蛇竇」常是冰室、茶餐廳，上班族都愛「蛇王」去飲下午茶，一杯咖啡或奶茶，加上一個茶撻，飽肚後再回公司工作。
近年「蛇王」活動變得多樣化，有男性會來個「速剪」、女性做facial，還有夏日時甚至有人會到戲院看戲消暑，聽聞更誇張的是回家小睡。
無關毒蛇的「放蛇」行動 喬裝搜證打擊罪犯
在香港有趣蛇文化中，不得不提「放蛇」。按照字面解釋，就是將一條或多條蛇放進別人的住所或店舖內，這常是惡勢力人士進行勒索金錢或者報復，對受害者造成傷害或造成恐慌。
不過，「放蛇」有另一種意思，就是警方派出警員喬裝另一身份，目的是搜集證據，將罪犯繩之於法。最常見的「放蛇」行動，包括警察假扮性工作者，將嫖客逮捕，或者假扮嫖客，在答應性交易後將性工作者及賣淫場所負責人等逮捕；還有是警察假扮買家向毒販購買毒品，在交易時將其拘捕。
除了警方外，海關、衛生署等也有採取相類行動來收集罪證，好像海關到藥房「放蛇」以打擊出售冒牌藥物人士。此外，也有非公職人員自行喬裝「放蛇」，嘗試取證行動。
不過，執法部門執行「放蛇」行動，都有嚴格的規矩管制，行動人員也會經過訓練、認識法律的規限；若普通市民自行「放蛇」，容易誤墮法網及有遭遇突發情況的風險。
港人冬天進補必吃 太史五蛇羹何謂「五蛇」？
香港飲食文化中，不少港人愛在冬季吃蛇羹進補，皆因能夠行氣活血，有暖身作用。
吃蛇羹從何而來？據說可追溯至清末年間的江太史。江太史經常在廣州大宅宴請賓客，他家中的廚師都是烹飪高手，炮製的佳餚多不勝數，其中秋冬時節的太史五蛇羹尤其出色，吃過的賓客都大讚好味。
太史五蛇羹以合稱「五蛇」的眼鏡蛇、金腳帶、過樹榕、三索蛇和百花蛇熬成蛇湯，再加入雞肉、鮑魚、冬菇、木耳等煮成羹狀。這道粵菜也成為很多人冬日必食之選。
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「人蛇」出自香港？ 偷渡是喜是悲？
跟香港關係密切的「蛇」字，還有據說是出自香港的「人蛇」。1960至80年代，有不少人由內地偷渡來港，人蛇就是指這些偷渡者、非法入境者，他們以犯法手段跨越邊界進入香港。
這些偷渡者通常以海路坐船來港，就好像蛇般屈身在漁船或者貨船的甲板下面，所以被稱為「人蛇」，而組織偷渡活動的人，就會被稱為「蛇頭」。在一些香港電影中，不乏涉及「人蛇」的偷渡故事，他們憧憬未來而選擇了偷渡來港，當中過程有血有淚，令人感慨萬千。
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