蛇王斷正｜水警當值釣魚兼關閉路電視 長官巡查揭發警：正調查

再有警員懷疑捲入違規醜聞。多間傳媒引述消息指，馬料水水警基地有警員於當值期間，在躉船(警察行動平台)上釣魚，並且關閉閉路電視，估計涉及數十名警員。警方證實正調查事件，並稱一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀會跟進，並按既定機制公平公正調查。

《有線新聞》昨引述消息指，水警長官於一兩星期前到水警躉船巡查，發現有3、4名水警夜更當值期間在船上釣魚，調查後發現躉船的閉路電視疑被人關閉。管理層決定交重案組調查，包括涉事水警於今年2月至今的執勤紀錄和電話通訊紀錄，並錄取口供，估計涉及幾十名水警。有傳媒則指，最少4名水警員因受查而被調職，包括一名警長，但暫無人停職。

警方回覆查詢時證實正調查事件，又指警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊會跟進，並按既定機制公平公正調查。

水警躉船為警察行動平台，由廣州的造船廠建造，於2002年起引入。現時水警共有4艘同類型躉船，每艘躉船重227噸，船身長30米，闊13米，高15米，吃水量為0.8米。

躉船備有先進雷達系統、夜間偵察儀器、全球定位儀器及電羅盤，加強偵察可疑目標的能力。躉船亦設有3隻高速攔截小艇，並配備臨時拘留室、急救室和直升機吊運平台等設施。