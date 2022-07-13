蝦肉燒賣鈉含量最高 食安中心建議點心醬料分開上

食安中心於去年5月至8月，從53間不同中式食肆和點心店收集12款點心、共120個非預先包裝食物樣本及4款醬料樣本，並分析其鈉含量。在120個樣本中，有5個蝦肉燒賣和2個鮮蝦春卷樣本的屬高鈉水平，即每百克鈉含量高於600毫克。各款點心中，平均鈉含量最高的是蝦肉燒賣(每百克含590毫克鈉)，其次則為鮮蝦春卷(每百克含480毫克鈉)和牛肉球(每百克含440毫克鈉)。平均鈉含量最低則是淨腸粉(每百克僅含66毫克鈉)，其次為牛肉腸粉(每百克僅含160毫克鈉)和叉燒腸粉(每百克僅含180毫克鈉)。

針對醬汁鈉含量，分析豉油、甜醬每百克混合樣本分別高達2,600及2,400毫克。只要加入一湯匙(約15克)豉油，食用點心的鈉攝入量便增加逾1倍。食安中心同時指出，不同中式食肆和點心店出售的同款點心鈉含量差別頗大，反映低鈉點心能被顧客接受，業界之間可互相參考。

食安中心食物安全專員黃宏表示，如進食過多鈉可增加患上高血壓風險，如不及時診治，可引致心臟病、中風和腎衰竭。食安中心顧問醫生楊子橋則建議，市民要留意個別點心鈉含量或較高，盡量不要使用大量醬料。楊亦希望業界能將點心及醬料分開送上，好讓市民先嘗食物味道後再決定是否蘸醬。