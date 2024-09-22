蝴蝶年度普查錄186種　逾三成非常罕見和罕見品種

環保團體綠色力量公布最新蝴蝶普查結果，於6個蝴蝶熱點共記錄186種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種近七成，包括非常罕見和罕見蝴蝶59種。錄得最多蝴蝶物種的地點首3位，依次為北區鹿頸、屯門龍鼓灘及東涌䃟頭，當中龍鼓灘和䃟頭錄得的蝴蝶物種數目，更創下該地點的新高。
6個蝴蝶熱點鹿頸錄得最多物種
綠色力量蝴蝶普查於2008年起持續進行，每年6/7月開始，至翌年5/6月結束，持續比較普查地點的蝴蝶資源和環境變化。最新蝴蝶普查(2023-2024)由235名蝴蝶普查員於6個地點進行。結果顯示，於６個蝴蝶熱點共記錄186種蝴蝶，當中鹿頸、屯門龍鼓灘及東涌䃟頭，分別錄得149種、147種及141種蝴蝶。龍鼓灘和䃟頭錄得的蝴蝶物種數目，對比上一次調查則分別高出11%和21%。
䃟頭錄蝴蝶物種創新高不感意外
綠色力量環境事務經理盧詠鋒表示，䃟頭的環境多年來變化不大，錄得的蝴蝶物種數目歷年均呈升勢，故對今次創出新高不感意外。至於龍鼓灘的自然環境過去6年一直轉差，包括灌叢、果園、農地、棄耕濕地等天然生境，已漸被改建成停車空間、倉庫和工場等棕地作業，大片濕地亦遭填平，估計今次調查錄得蝴蝶物種數目創新高，與附近一帶天然生境減少後，蝴蝶變得更集中，更易被調查員發現。但指生境減少，長遠對蝴蝶多樣性必有負面影響。
發展北大嶼山必會增鄉郊地區發展壓力
大嶼山的深屈、沙螺灣和䃟石灣一帶首次納入調查範圍，共錄得138種蝴蝶，31種非常罕見和罕見蝴蝶，包括黑斑傘弄蝶、無斑珂弄蝶、安灰蝶等。盧詠鋒指，結果反映當地有豐富的蝴蝶資源。但擔心隨日後的北大嶼山發展，居住人口和流動人口上升，必然會增加鄉郊地區的發展壓力，他期望當局於致力發展北大嶼的同時，亦應適量平衡生態需要。