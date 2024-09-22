蝴蝶年度普查錄186種　逾三成非常罕見和罕見品種

環保團體綠色力量公布最新蝴蝶普查結果，於6個蝴蝶熱點共記錄186種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種近七成，包括非常罕見和罕見蝴蝶59種。錄得最多蝴蝶物種的地點首3位，依次為北區鹿頸、屯門龍鼓灘及東涌䃟頭，當中龍鼓灘和䃟頭錄得的蝴蝶物種數目，更創下該地點的新高。

6個蝴蝶熱點鹿頸錄得最多物種

綠色力量蝴蝶普查於2008年起持續進行，每年6/7月開始，至翌年5/6月結束，持續比較普查地點的蝴蝶資源和環境變化。最新蝴蝶普查(2023-2024)由235名蝴蝶普查員於6個地點進行。結果顯示，於６個蝴蝶熱點共記錄186種蝴蝶，當中鹿頸、屯門龍鼓灘及東涌䃟頭，分別錄得149種、147種及141種蝴蝶。龍鼓灘和䃟頭錄得的蝴蝶物種數目，對比上一次調查則分別高出11%和21%。