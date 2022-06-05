蝴蝶歸來｜屯門小冷水堆填區「蛻變」保育區 6萬呎賞47個品種包括非常罕見長腹灰蝶

屯門小冷水近40年前的堆填區，搖身「蛻變」成為蝴蝶保育區今開幕，是香港首個「已修復堆填區」生態復育計劃。保育區即日對外開放，6月下旬開始為公眾人士及學生安排生態導賞團，市民可在保育區內觀賞到47個蝴蝶品種，包括罕見蝴蝶如長腹灰蝶、長標弄蝶等。環保協進會總幹事邱榮光感謝環保署支持，順利建立保育區立並成功吸引蝴蝶棲息。
小冷水蝴蝶保育區佔地約6萬呎，區內主要分成兩個區域，分別是吸引本地蝴蝶的區域(西部平台)及特別為越冬斑蝶而設的種植區(中部平台)為不同類別的蝴蝶提供合適的環境。中部平台種植了各種藤本植物為斑蝶產卵所用，區內種植了大量寄主植物及蜜源植物，分別為蝴蝶幼蟲及成蟲提供食物，從而優化一個適合蝴蝶居住的生境。
設保育區蝴蝶品種一年升3倍
環保協進會受環保署委託設計及發展小冷水水已修復填區的西部和中部平台成為蝴蝶保育區，定期於保育區範圍內進行蝴蝶生態普查，記錄蝴蝶的物種和其數量，以監察保育區的生態質素，截至今年5月，保育區範圍內累積記錄47個蝴蝶品種，包括非常罕見的長腹灰蝶、罕見的長標弄蝶、不常見的曲紋紫灰蝶及金斑蝶。對比項目建立前的基線普查，現時蝴蝶品種與12個月前未建立保育區時候相比，蝴蝶品種上升了超過3倍；建立保育區後，斑蝶品種及數量亦有所增加，當中包括虎斑蝶、幻紫斑蝶及藍點紫斑蝶等。協會相信，當整個小冷水蝴蝶保育區的生態漸趨成熟後，蝴蝶的數量會有更明顯的上升。除了蝴蝶外，保育區範圍內亦發現不少其他物種，包括牛背鷺、髮冠卷尾等鳥類，青竹蛇及南草蜥等爬蟲類，可見生物多樣性亦隨之增加。
曾有數萬班蝶來港過冬
小冷水在1999年首次記錄越冬斑蝶群，其後每年均有有斑蝶群聚集小冷水越冬，每次逗留兩、三個月。據研究，2002年至2003年冬季，小冷水2公頃土地共錄得3.2萬至4.5萬隻蝴蝶過冬，該處2008年被漁農自然護理署列作「具特殊科學價值地點(SSSI)。不過2016年至2020年間，該地點的越冬斑蝶數量有所下降。邱榮光指，近年可能因為天氣異變和其他的因素，令數量由萬計的斑蝶去到只剩幾百隻。保育區計劃冀在擴大蝴蝶棲息地面積，以吸引更多本地和越冬的蝴蝶品種，提高該處的生物多樣性。
40年堆填區修復發展
屯門小冷水堆填區1978年啟用，1983年停止運作，土地於2000年完成修復工作，面積共12公頃。而環保署於2021年委託環保協誰會設計及發展小冷水蝴蝶保育區。6萬呎保育區設計含多項環保完素，由環保署園林廢物回收中心Y · PARK [林‧區]所提供的「回收及循環再造園林廢物(再生產品)」，包括原木及木碎覆蓋物，除了用於美化外觀，亦能有效抑制雜草生長，更可以調節泥土的濕度和溫度，而原木亦可製作為保育區內裝置藝術。其中有，本地藝術家Rainy製作名為「蛻變」的環保藝術品，利用回收的馬賽克、泥頭及膠樽製作了地球模型及虎斑蝶，寓意保育區如蝴蝶生命成長周期一般，由堆填廢物的地方蛻變成為蝴蝶保育區。而曾經被視為垃圾的廢物也蛻變成藝術品，不由讓我們反思我們認為的垃圾其實是沒有充分利用的資源。其他裝置藝術亦應用了環保署「綠在大埔墟」所回收的膠樽及鋁罐製作，廢物升級再造(upcycling)，可減輕堆填區負擔，亦可重新賦予廢物新的價值。
環保署亦提供有機堆肥供保育區使用，以改善泥土及有助植物生長。種植了不少植物，其中包括了農曆年回收的年桔。桔樹是多種鳳蝶的寄主植物，能吸引多種蝴蝶產卵，回收被棄置的年桔既可減少浪費資源、減輕堆填區負擔，亦可以為蝴蝶幼蟲提供食物。此外，保育區辦公室已安裝了太陽能光伏系統以採用可再生能源，減少碳排放。
與大專院校合作培養實習
環保協進會高級項目經理趙玉蓮女表示，項目需要在12個月內建立生境實在是一個重大挑戰，有賴同事與熱心的義工、蝴蝶專家潘瑞輝等支援同心協力建立保育區，他們將在鳳園的保育經驗，在這裏身體力行並予以實踐，真正做到協同效應。保育區也會與各大專院校的相關學科合作，作為培養環境教育的實習基地，透過小冷水蝴蝶保育區將訊息延展至年青一代。協會並冀保育區成修復堆填區參考指標，建議將來可於更多已修復堆填區，建立保育區或撥出部份土地作為保育區，保育區不但可重建蝴蝶生境，更為斑蝶及其他品種蝴蝶建立生態熱點(Ecological Hotspot)，將點與點連繫，成生態跳島(Ecological Stepping Stone)，形成完整的生態網絡，增加協同效應，提高全港生物多樣性。