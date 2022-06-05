蝴蝶歸來｜屯門小冷水堆填區「蛻變」保育區 6萬呎賞47個品種包括非常罕見長腹灰蝶

屯門小冷水近40年前的堆填區，搖身「蛻變」成為蝴蝶保育區今開幕，是香港首個「已修復堆填區」生態復育計劃。保育區即日對外開放，6月下旬開始為公眾人士及學生安排生態導賞團，市民可在保育區內觀賞到47個蝴蝶品種，包括罕見蝴蝶如長腹灰蝶、長標弄蝶等。環保協進會總幹事邱榮光感謝環保署支持，順利建立保育區立並成功吸引蝴蝶棲息。 小冷水蝴蝶保育區佔地約6萬呎，區內主要分成兩個區域，分別是吸引本地蝴蝶的區域(西部平台)及特別為越冬斑蝶而設的種植區(中部平台)為不同類別的蝴蝶提供合適的環境。中部平台種植了各種藤本植物為斑蝶產卵所用，區內種植了大量寄主植物及蜜源植物，分別為蝴蝶幼蟲及成蟲提供食物，從而優化一個適合蝴蝶居住的生境。

設保育區蝴蝶品種一年升3倍 環保協進會受環保署委託設計及發展小冷水水已修復填區的西部和中部平台成為蝴蝶保育區，定期於保育區範圍內進行蝴蝶生態普查，記錄蝴蝶的物種和其數量，以監察保育區的生態質素，截至今年5月，保育區範圍內累積記錄47個蝴蝶品種，包括非常罕見的長腹灰蝶、罕見的長標弄蝶、不常見的曲紋紫灰蝶及金斑蝶。對比項目建立前的基線普查，現時蝴蝶品種與12個月前未建立保育區時候相比，蝴蝶品種上升了超過3倍；建立保育區後，斑蝶品種及數量亦有所增加，當中包括虎斑蝶、幻紫斑蝶及藍點紫斑蝶等。協會相信，當整個小冷水蝴蝶保育區的生態漸趨成熟後，蝴蝶的數量會有更明顯的上升。除了蝴蝶外，保育區範圍內亦發現不少其他物種，包括牛背鷺、髮冠卷尾等鳥類，青竹蛇及南草蜥等爬蟲類，可見生物多樣性亦隨之增加。 曾有數萬班蝶來港過冬 小冷水在1999年首次記錄越冬斑蝶群，其後每年均有有斑蝶群聚集小冷水越冬，每次逗留兩、三個月。據研究，2002年至2003年冬季，小冷水2公頃土地共錄得3.2萬至4.5萬隻蝴蝶過冬，該處2008年被漁農自然護理署列作「具特殊科學價值地點(SSSI)。不過2016年至2020年間，該地點的越冬斑蝶數量有所下降。邱榮光指，近年可能因為天氣異變和其他的因素，令數量由萬計的斑蝶去到只剩幾百隻。保育區計劃冀在擴大蝴蝶棲息地面積，以吸引更多本地和越冬的蝴蝶品種，提高該處的生物多樣性。