螞蟻集團井賢棟：持續加大在港投資　加速推動全球化戰略

2025年香港金融科技週正在舉行，展會期內有多場論壇舉行。螞蟻集團董事長井賢棟今日(3日)在主論壇上表示，香港已成為螞蟻集團及旗下多間公司的全球化戰略支點，邁向AI時代，螞蟻集團正積極參與香港政策創新試點，探索人工智慧與區塊鏈技術的創新應用，進一步擴大在香港的戰略投入，並以香港為起點加速全球化發展，讓新技術成為驅動全球普惠發展的新動力。 在主論壇的圓桌環節，井賢棟與財經事務及庫務局長許正宇等嘉賓就技術變革、產業應用及香港的創新路徑等話題進行交流。井賢棟表示，人工智慧與基於區塊鏈的通證化技術是驅動金融服務演變的關鍵力量。而金融行業是一個數據密集、語言密集的領域，金融產品與服務的高度抽象性、複雜性及對信用的依賴，決定產品描述與客戶溝通極度依賴語言表達。

「我們認為，生成式人工智慧將對金融行業產生全面而深刻的影響——不僅限於某一環節，而是貫穿從後台營運到客戶服務的全鏈條。」井賢棟預測，不久將來，每位銀行客戶都將擁有一個由AI智能體驅動的專屬客戶經理。該系統將回答問題、解決困擾、提供個性化建議，並以最低成本實現全天候服務。這場變革背後，是銀行內部多智能體系統與AI基礎設施的協同運作。 通證化技術是推動金融服務升級的另一個關鍵力量 他又指，通證化技術是推動金融服務升級的另一個關鍵力量。基於區塊鏈的通證化技術能實現全球支付的即時結算，能夠提高全球貿易效率，惠及從事跨境業務的企業；其次，隨著監管規則成熟，受監管的可信機構加入後，區塊鏈上的活動將從投機性交易轉向真實價值交換，進而支持實體經濟發展。