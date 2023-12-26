蟠龍半島20間獨立屋涉僭建 測量師：不少構築物規模大超出短期租約地段

屋宇署和地政總署本月再到屯門蟠龍半島聯合巡查，截至本月中旬，屋宇署已向20間僭建獨立屋的業主發出清拆令，著令清拆僭建物及糾正違規地盤平整工程，相關清拆令亦已送交土地註冊處「釘契」，並檢控其中4間獨立屋的業主。香港測量師學會前會長何鉅業表示，蟠龍半島部分業主擁有政府官地的短期租約，雖然用地未必違規，但初步資料反映部分土地建有構築物，而資料上並無見到有關構築物經過審批。
蟠龍半島僭建情況更複雜
何鉅業在電台節目上表示，蟠龍半島僭建情況比紅山半島更複雜，因為蟠龍半島不少業主，在原本物業的地段外，亦有與政府簽訂短期租約，但從初步資料看到，不少獨立屋的構築物規模較大，如樓高兩層的平台，整體長度超出短期租約地段的好幾米外，因為無人理會及察覺，海上亦不容易釐定界線。何又指，由於蟠龍半島一帶的斜坡岩石層較多，承重會比較穩固，相信山泥傾瀉的風險相對無較紅山半島為大。
何鉅業認為，本港有佔用土地相關法例，但過去不常作檢控，刑罰不足情況亦明顯；而屋宇署及地政署共欠缺很好的合作機制。他又認為，兩個部門要建立通報機制，分享訊息，並加重刑罰，「我相信政府已經考慮有關問題，希望及早落實」。
收建築命令如「食生菜」 促增加巡查和檢控
另外，立法會議員江玉歡亦於同一節目表示，僭建問題不僅在紅山半島和蟠龍半島，但紅山半島超過八成獨立屋出現僭建是「幾離譜」，認為出現高比例的僭建，但過往無執法行動，部分更無建築命令，情況不理想。
江玉歡認為，本港有相關法規，但無執行，部分建築命令發出多年但無人處理，以至部分人收到命令如「食生菜」，令大家對僭建問題過於寬鬆。她促當局除增加巡查和檢控之外，懲罰亦要有阻嚇性，期望當局修例後，建築物條例的涵蓋面可以更闊。