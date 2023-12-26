蟠龍半島20間獨立屋涉僭建 測量師：不少構築物規模大超出短期租約地段

屋宇署和地政總署本月再到屯門蟠龍半島聯合巡查，截至本月中旬，屋宇署已向20間僭建獨立屋的業主發出清拆令，著令清拆僭建物及糾正違規地盤平整工程，相關清拆令亦已送交土地註冊處「釘契」，並檢控其中4間獨立屋的業主。香港測量師學會前會長何鉅業表示，蟠龍半島部分業主擁有政府官地的短期租約，雖然用地未必違規，但初步資料反映部分土地建有構築物，而資料上並無見到有關構築物經過審批。

蟠龍半島僭建情況更複雜

何鉅業在電台節目上表示，蟠龍半島僭建情況比紅山半島更複雜，因為蟠龍半島不少業主，在原本物業的地段外，亦有與政府簽訂短期租約，但從初步資料看到，不少獨立屋的構築物規模較大，如樓高兩層的平台，整體長度超出短期租約地段的好幾米外，因為無人理會及察覺，海上亦不容易釐定界線。何又指，由於蟠龍半島一帶的斜坡岩石層較多，承重會比較穩固，相信山泥傾瀉的風險相對無較紅山半島為大。

何鉅業認為，本港有佔用土地相關法例，但過去不常作檢控，刑罰不足情況亦明顯；而屋宇署及地政署共欠缺很好的合作機制。他又認為，兩個部門要建立通報機制，分享訊息，並加重刑罰，「我相信政府已經考慮有關問題，希望及早落實」。