熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-26 11:32:04

蟠龍半島20間獨立屋涉僭建 測量師：不少構築物規模大超出短期租約地段

分享：
何鉅業。(資料圖片)

何鉅業。(資料圖片)

屋宇署和地政總署本月再到屯門蟠龍半島聯合巡查，截至本月中旬，屋宇署已向20間僭建獨立屋的業主發出清拆令，著令清拆僭建物及糾正違規地盤平整工程，相關清拆令亦已送交土地註冊處「釘契」，並檢控其中4間獨立屋的業主。香港測量師學會前會長何鉅業表示，蟠龍半島部分業主擁有政府官地的短期租約，雖然用地未必違規，但初步資料反映部分土地建有構築物，而資料上並無見到有關構築物經過審批。

蟠龍半島僭建情況更複雜

何鉅業在電台節目上表示，蟠龍半島僭建情況比紅山半島更複雜，因為蟠龍半島不少業主，在原本物業的地段外，亦有與政府簽訂短期租約，但從初步資料看到，不少獨立屋的構築物規模較大，如樓高兩層的平台，整體長度超出短期租約地段的好幾米外，因為無人理會及察覺，海上亦不容易釐定界線。何又指，由於蟠龍半島一帶的斜坡岩石層較多，承重會比較穩固，相信山泥傾瀉的風險相對無較紅山半島為大。

何鉅業認為，本港有佔用土地相關法例，但過去不常作檢控，刑罰不足情況亦明顯；而屋宇署及地政署共欠缺很好的合作機制。他又認為，兩個部門要建立通報機制，分享訊息，並加重刑罰，「我相信政府已經考慮有關問題，希望及早落實」。

屯門蟠龍半島20間獨立屋涉僭建 屋宇署發清拆令並檢控4業主 (資料圖片)

收建築命令如「食生菜」 促增加巡查和檢控

另外，立法會議員江玉歡亦於同一節目表示，僭建問題不僅在紅山半島和蟠龍半島，但紅山半島超過八成獨立屋出現僭建是「幾離譜」，認為出現高比例的僭建，但過往無執法行動，部分更無建築命令，情況不理想。

江玉歡認為，本港有相關法規，但無執行，部分建築命令發出多年但無人處理，以至部分人收到命令如「食生菜」，令大家對僭建問題過於寬鬆。她促當局除增加巡查和檢控之外，懲罰亦要有阻嚇性，期望當局修例後，建築物條例的涵蓋面可以更闊。

 

江玉歡。(資料圖片)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受