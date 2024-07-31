蟬聯金牌再顯大心臟 張家朗：遇挫折亦堅持到底

於巴黎出戰奧運的香港運動員，再在半夜帶來喜訊，衛冕的「劍神」張家朗於男子花劍決賽，憑「決一劍」以15比14力克意大利對手馬基(Filippo Macchi)，成為奧運史上僅第三位能夠蟬聯花劍金牌的男劍手。不論八強對法國的尼科治(Enzo Lefort)，抑或在爭金之戰，張家朗均曾落後12比14而最終反勝，在決賽更因裁判的爭議判決，令「決一劍」變「決三劍」，但張家朗仍能沉著應戰，談及其「大心臟」，他賽後指秘訣在於「堅持到底」。

對於雙方在決賽打成14平手，須再戰三劍才定勝負，張家朗賽後指出：「當時覺得有點可惜，因為頭兩次我都認為是自己贏了，但教練提醒我，不要理會剛才那一劍，要專注於下一劍，我便依照那樣做。」上屆東京奧運，張家朗曾於八強落後9比14的劣勢下反勝，今屆賽事，他再展現Comeback King本色，問到其「大心臟」有何秘訣，張家朗稱：「不要放棄，要堅持！即使遇到許多挫折，都要記著自己的初衷，即使遇上不如意的事，亦堅持到底。」他的教練基連(Gregory Koenig)則稱：「你無辦法相信他的心臟有多強大。在落後12比14之時，看到他找到能量再去搶得進攻權，永不言棄地戰鬥，我實在很自豪。」

