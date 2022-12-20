血庫僅餘3日存量　紅十字會呼籲市民佳節為病人送希望

香港紅十字會輸血服務中心發言人今日表示，目前中心血庫存量已下降至極低水平，僅餘3日存量。佳節前夕，中心呼籲所有熱心市民踴躍捐血，為病人送上一個痊癒的希望。

發言人指，連日天氣寒冷，導致血液收集量嚴重不足；公立醫院服務等需求極為殷切，對血液需求不斷上升。中心呼籲市民盡快前來捐血補充血庫，讓病友得到適切輸血治療，在冬至及聖誕新年能回家與親朋共渡佳節。

月底捐血可獲贈禮物

聖誕及元旦假期期間，大部分捐血站照常服務。中心鼓勵市民旅行前先捐血，為醫院的病友送上團圓的祝福。為答謝熱心市民支持，凡於本月20至30日期間在捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「聖誕限定摺疊杯」一個。數量有限，送完即止。