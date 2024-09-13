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2024-09-13 16:34:49

血庫僅餘3至4日存量　紅十字會緊急呼籲市民捐血

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香港紅十字會輸血服務中心表示，血庫存量目前已跌至極低水平，僅餘三至四日存量，緊急呼籲市民捐血

香港紅十字會輸血服務中心表示，血庫存量目前已跌至極低水平，僅餘三至四日存量，緊急呼籲市民捐血

香港紅十字會輸血服務中心發言人今日（13日）表示，血庫存量目前已跌至極低水平，僅餘三至四日存量。中心緊急呼籲市民盡快前來捐血補充血庫，以確保病人得到適切的臨床輸血治療。臨近中秋佳節及國慶假期，中心鼓勵市民踴躍捐血救人，為病友送上團圓的祝福。大部分捐血站在公眾假期照常開放。

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全港醫院每日都需要血液以治理不同傷患，中心每日需要收集650包血液才足以維持全港醫院所需。年齡介乎16至65歲（符合特定條件人士可捐血至75歲），體重達41公斤或以上的健康人士均可加入捐血者的行列，市民可透過中心網站、手機應用程式HK Blood或致電捐血站預約捐血。

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颱風天氣及暑假外遊 市民捐血意欲不高

紅十字會今日表示，受早前颱風天氣及暑假外遊影響，市民捐血意欲不高，中心行政及醫務總監李卓廣指出，近日醫院使用血量較多，呼籲市民尤其是O型、A型及B型血人士踴躍捐血。李卓廣說，本港夏季多有颱風大雨，紅十字會密切留意情況，在颱風來臨前數天，會提早邀請市民捐血，特別為短儲存期的血製品例如血小板作準備。他又提到，紅十字會早前推出應用程式，捐血市民會有積分獎勵換領禮品，期望有助推廣捐血。

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學生人口下降 學校捐血人數減少

另外，受學生人口下降影響，學校捐血人數近年減少，但會方仍會在9至10月走入大學校園等，鼓勵大學生捐血。

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