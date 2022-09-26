香港紅十字會輸血服務中心表示，目前中心血庫存量已下降至極低水平，僅剩餘約3至4日存量。國慶日及重陽節公眾假期將至，血庫需要盡快補充庫存，以為全港醫院預備假期所需的血液用量，中心緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。
疫情反覆，導致血液收集量持續不穩，血庫或不足以為全港醫院提供每日血液所需。全港醫院每日都需要血液以治理不同傷患，各大醫院的急症室、緊急手術和器官移植手術，均需要用上大量血液；而患有地中海貧血症和血癌的病人的治療過程中，亦依賴足夠的血液支援。而為答謝捐血者支持，紅十字會製作了限量版「捐血隊長」造型環保袋，只要成功在捐血站捐血，即可獲得。
凡年齡介乎16至65歲（符合特定條件人士可捐血至75歲），體重達41公斤或以上的健康人士均可加入捐血者的行列。市民可致電各捐血站或透過中心手機應用程式「HK Blood」及中心網站（www5.ha.org.hk/rcbts）預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。
血庫存量下降至極低水平 紅十字會呼籲市民盡快前來捐血
香港紅十字會輸血服務中心表示，目前中心血庫存量已下降至極低水平，僅剩餘約3至4日存量。國慶日及重陽節公眾假期將至，血庫需要盡快補充庫存，以為全港醫院預備假期所需的血液用量，中心緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。