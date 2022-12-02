血庫存量僅夠用3至4日　重型地貧患者家屬籲捐血

香港紅十字會輸血服務中心發言人今日(2日)表示，目前中心血庫存量已下降至極低水平，僅餘約3至4日存量。疫情反覆，加上天氣轉涼，導致每日血液收集量持續不穩，中心過去兩周的平均每日血液收集量均未能達標，加上公立醫院踏入冬季服務高峰期，公營醫療系統的血液需求增加，令血庫情況更趨嚴峻。中心呼籲市民盡快捐血，補充血庫，以應付醫院臨床輸血治療所需。

中心每日需要收集約650包血液，才能維持全港醫院每日所需，部分疾病治療和緊急手術更可能需要大量血液，如果血庫存量不足會影響治療，甚至威脅病人的生命。另外，血液供應不足會影響到個別需要定期接受輸血治療病人，以地中海貧血症患者為例，病人必須定期進行輸血及注射除鐵藥治療，如果血庫存量不足情況持續，病人的治療將會受到影響。

重型地貧患者母憂兒子治療受影響

其中，重型地中海貧血症患者賢仔(化名)，由於身體未能製造足夠血紅蛋白，自小需要定期往返醫院接受輸血治療。眼見血庫存量不足，賢仔媽媽非常擔憂血液不足會影響到兒子治療：「作為病人家屬，我非常擔心沒有足夠血液供應，會影響到地貧病人沒有足夠血液維持生命。我明白到疫情會影響到市民捐血意欲，但仍希望市民能伸出援手捐血救人。」中心呼籲熱心市民捐血，一同協力補充血庫，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

市民可致電捐血站、透過捐血者網上系統blooddonor.ha.org.hk或使用手機應用程式HK Blood預約捐血。