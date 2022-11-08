血月｜月全食+月掩天王星今晚上演　錯過要等多2800年　3大觀賞地點推介 (附直播連結)

本港今晚(8日)將迎來千載難逢的天文現象，除了出現月全食外，同時亦會發生另一天文現象「月掩天王星」。太空館表示，月全食將於晚上6時16分開始，整個過程歷時1小時26分鐘，而月掩天王星則會在今晚6時58分出現，屆時天文台在晚上6時至9時，亦會在網上直播(直播連結)。
太空館解釋，月全食期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，故被稱為「血月」。不過如要觀測天王星，則須借助望遠鏡。而下一次在香港可見的月全食，將會在2025年9月8日；但下次再於香港同時出現月全食及月掩天王星，將會是4,862年，即相隔超過2,800年後。
3大最佳觀賞地點有中西區海濱長廊、星光大道等地
太空館表示，由月出到月全食開始期間，月球處於東北偏東近水平位置，故市民要到視野廣闊的地方，例如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道及白石角海濱長廊進行觀測；隨着月球位置漸高，至晚上約7時於全港各區都可以看到月全食。不過天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，能否看到要看天意。
晚上6時16分至7時42分見血月
今晚月出的時間為下午5時37分，至晚上6時16分，月球完全進入地球本影，歷時約1小時26分鐘的月全食揭開序幕。當月球最接近地球本影中心，即「食甚」的時候，則會是晚上6時59分。至晚上7時42分，月全食整個過程結束；不過要至8時49分，月亮才會恢復至圓形。
月掩天王星會在晚上6時58分出現，天王星至晚上7時47分才會離開月球的後方，重新出現。由天王星接觸月球圓盤到沒入月球後方的過程，稱為「掩始」，持續時間大約為9秒；而當天王星消失後在月球另一邊重新出現的過程，則稱為「掩終」，同樣維持約9秒。如果用望遠鏡觀測，甚至可以見到天王星的光度出現變化。
太空館又稱，兩個天文現象各自不算罕有，但若要同時在香港上空發生，在未來8,000年間只有4次機會，因要在太陽、地球、月球和天王星都幾乎完美連成一線的情況下才會出現。加上地理因素，香港更是全球最適合觀測是次天文現象的城市之一。