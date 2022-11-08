血月｜月全食+月掩天王星今晚上演　錯過要等多2800年　3大觀賞地點推介 (附直播連結)

本港今晚(8日)將迎來千載難逢的天文現象，除了出現月全食外，同時亦會發生另一天文現象「月掩天王星」。太空館表示，月全食將於晚上6時16分開始，整個過程歷時1小時26分鐘，而月掩天王星則會在今晚6時58分出現，屆時天文台在晚上6時至9時，亦會在網上直播(直播連結)。

太空館解釋，月全食期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，故被稱為「血月」。不過如要觀測天王星，則須借助望遠鏡。而下一次在香港可見的月全食，將會在2025年9月8日；但下次再於香港同時出現月全食及月掩天王星，將會是4,862年，即相隔超過2,800年後。

3大最佳觀賞地點有中西區海濱長廊、星光大道等地

太空館表示，由月出到月全食開始期間，月球處於東北偏東近水平位置，故市民要到視野廣闊的地方，例如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道及白石角海濱長廊進行觀測；隨着月球位置漸高，至晚上約7時於全港各區都可以看到月全食。不過天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，能否看到要看天意。