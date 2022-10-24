行動不便泳手靠上半身 自由式游畢全程 1203人維港泳 最快僅15分鐘

體壇盛事「新世界維港泳」第二年在疫情下舉行，1,500名額最終1,203人參賽。少於10人須中途上船退出，當中1人送院，治理後已出院，其餘參賽者全部成功在限時內橫渡約1公里維港賽道。大會形容是「最成功嘅一次」，期望明年可增加參賽名額，恢復過去最高峰的4,000個。逾千名參賽者中，有競賽好手，亦有泳手在陸上須用拐杖輔助行走，但憑信念靠「相信自己」游畢全程。圖︰李睿哲 今屆繼續沿用去年新設的賽道，起點為灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，尖沙咀星光大道為終點，全長約1公里。參賽名額維持去年的1,500名，並分約100人的「競賽組」及4組各350人的「優悠組」，泳手須打齊三針及持有48小時核酸檢測陰性證明。

「優悠組」參加者之一、39歲的陳頴思與其他手腳靈活的泳手不同，一上岸就要從親友手中接過拐杖輔助行走。她透露本是馬拉松愛好者，今年4月發現脊椎長有血瘤，惟手術後腹部以下失去知覺。但她未有氣餒努力復康下開始嘗試游泳，並於6月首次到海灘游泳。至昨日主要靠上半身力量以自由式由灣仔游到尖沙咀，陳頴思形容感覺奇妙，笑言從未想過維港的水質如此乾淨，又指希望可以透過游泳，成為3歲女兒「相信自己」和「勇於克服困難」的榜樣。 參賽者盼明年增加名額 不過，第2年參加維港泳的譚先生則表示海中臭味較去年嚴重，接近終點300至400米時，海中傳來汽油味，令他一度想嘔吐。但他認為風向和水流不錯，只是中段稍為大潮令他「都飲咗啖水」，活動大致順暢。而自維港泳2011年復辦後一直參加的63歲胡先生說，曾擔心位於南海的熱帶低氣壓影響賽事，但最終天氣水溫舒適，笑指「颱風都造美」，希望下屆可增加更多名額，令現場氣氛更熱烈。 今屆最年輕的參賽者是明日(25日)才年滿12歲的Mason。首次參賽的他認為氣氛熱鬧，不過起步時被人「拉拉扯扯」，拉動浮波及碰撞手腳等，建議主辦單位可擴闊起步點。而16歲兄長Matthew則參與競賽組，他指曾參加三項鐵人項目，故維港泳的挑戰不大，並形容昨日氣氛熱鬧。



港隊包辦競賽組男女子冠軍 競賽組結果方面，男女子冠軍均由港隊代表包辦。上年季軍郭俊希以14分25.6秒成績奪得男子組冠軍；女子組則由黃靖琳以15分11.4秒奪冠。 中國香港游泳總會長王敏超形容今屆維港泳為「係最成功嘅一次」，指今年不足10人因中途抽筋或感到不適，需中途登船放棄賽事，一人送院，其餘人均在限時內衝線；另有1人參賽前確診未能出席。他又表示，期望明年可增加參賽名額，恢復過去最高峰的4,000個，甚至更多，並研究改由灣仔碼頭或中環碼頭出發。