行動車首用電動車 消防快速應變電單車作5個月先導計劃

消防處新引入兩架快速應變電單車，為該處首次應用於行動上的電動車輛。為該前線人員測試及了解行動的實際效能，該處將作為期5個月的先導計劃，而兩車今起分別駐守馬鞍山和將軍澳的救護站。另外，該處早前已引進了新款的越野型電單車作「急救醫療電單車」，正陸續更換已屆使用年期的舊車預計年內完成。圖︰陳奕釗

快速應變電單車暫駐守之前沒有救護電單車的馬鞍山救護站和將軍澳南大赤沙消防局暨救護站，為了解該車行駛不同路段的實際效能，稍後或安排到地區救護站駐守。而快速應變電單車屬電動車，坊間或最關注其續航力，消防處救護監督(車隊管理) 鄭梓榮表示，一般急救醫療電單車的一日運作12小時，參考2022年資料，該年平均每輛相關電單車每日僅行走65公里以下，故新電動電單車充滿電後可行駛130公里，足以應付急救任務。車內更設有3個儲物箱，可以帶備不同急救用品，包括止血管、止血敷料、盆腔固定器、心臟除顫器、靜脈注射工具和急救藥物等。