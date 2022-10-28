行山墮叢林難發現 消防無人機AI軟件加速尋人

疫情3年，不少港人的消閑興趣轉為郊遊行山。消防處發現，攀山事故及失蹤意外亦大幅上升，部分個案失蹤地點不明，救援人員要在茂密的叢林尋人猶如大海撈針。為了提高搜救效能，消防處引入新科技，利用無人機及人工智能，在高空多角度拍攝大量高清照片後，藉軟件作智能分析，判斷圖中是否有人形物體，以便縮窄搜索範圍，加快搜救進度。 近年行山樂極生悲的例子不少，消防處指接獲的攀山拯救事故由2019年的215宗，急升至前年的602宗，去年進一步升至951宗，今年首9個月亦處理了684宗。處方表示，每年平均有十多宗失蹤案件須出動攀山拯救隊，這些失蹤人士的行山路徑往往偏離正常山徑，亦未有告知家人朋友路線規劃，增加救援難度。為提升救援效能，消防處今年第一季成立無人機隊，過去數月已在數宗火警任務出動，新研發的人工智能無人機相片分析軟件亦將引進在攀山拯救中使用。

2小時分析1500張高清相 消防人員首先會先在離地40米的搜索範圍航拍照片，再將相片上傳至軟件分析，如發現人形影像，軟件就會標示出機率和位置，消防則會派員到有疑似傷者的位置重點搜索。助理消防區長(特勤支援隊)王德輝表示，該軟件是用演算法分辨相中類似人形的物體，例如四肢，而非人臉識別。處方以搜索1平方公里面積範圍(約140個標準足球場)為例，如同時使用兩部無人機，可於40分鐘內拍攝約1,500張高清相片，若靠肉眼檢查相片，不眠不休最快亦需8小時才能看得完。但使用人工智能圖像分析軟件後，僅需2小時，「若用在常見意外地點八仙嶺，約30平方公里的面積，時間可想而知地大幅縮短。」

