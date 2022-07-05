行政會議建議公務員劃一加薪2.5% 楊何蓓茵：薪酬趨勢調查僅其中一個考慮因素

【14:45更新】公務員事務局長楊何蓓茵表示，行政長官會同行政會議建議公務員劃一加薪2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日。她表示，政府明白公務員團隊是政府骨幹，有責任全力支持政府工作，重視與公務員關係和合作，期望專業高效履行職責，不負市民期望。政府十分理解公務員關注，不但影響18萬公務員，還有數十萬名非公務員合約員工及政府資助機構員工。政府在第一次會議之上提出薪酬調整方案，考慮6大因素，薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、政府財政狀況、生活費用變動、職方對薪酬調整要求、公務員士氣。

楊何蓓茵又指，現時香港經濟面對複雜環境，今年第一季受到第五波疫情打擊，雖然近月營商氣氛有改善，但經濟仍然有不確定性，政府已經平衡所有相關因素，劃一加薪2.5%。由於三個級別都是正數，而且公務員積極抗疫，所以決定加薪。她下一步會在明日與4個公務員職方代表會面，希望盡快提請行政會議就最終幅度敲定，爭取本立法年度就有關方案提交財務委員會審議通過。

楊何蓓茵重申，薪酬趨勢調查只是其中一個考慮因素，強調當局須與其他因素取得平衡。她又表示，現時公務員薪酬調整機制行之有效，具公信力，經得起時間及不同情況考驗，無需要改變。

生效日期追溯至2022年4月1日

公務員事務局發稿表示，今日(5日)向4個公務員中央評議會的職方，提出在2022至23年度為高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬劃一上調2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日。局方指，香港過去一年面對複雜的經濟環境。2021年香港經濟復蘇，但今年第一季本港經濟在第五波疫情下受挫。雖然近月營商氣氛及就業情況有改善，但整體經濟仍存有不確定性。考慮過往一年生活成本上升、經濟狀況的變動、政府的財政狀況、2022年3個薪金級別的薪酬趨勢淨指標全為正數，以及各級公務員均積極投入抗疫等情況，行政長官會同行政會議在平衡了所有相關因素後，提出了劃一加薪2.5%的調整方案。行政長官會同行政會議會按既定機制並考慮職方的回應，並就2022至23年度公務員薪酬調整作出決定後，政府會盡快提交建議予立法會財務委員會考慮。

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【13:10更新】公務員薪酬調整押後由今屆政府處理。消息指，行會通過建議公務員今年劃一加薪少於3%。公務員事務局長楊何蓓茵，今日下午2時將在政總見傳媒。

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【11:25更新】特首李家超今早會見傳媒時，未有正面回應是否討論公務員加薪，又指行會討論事項不會公開是一貫做法。

李家超又提到，應對公務員表現講公道說話，香港公務員效率在世界獲公認數一數二、名列前茅。而部分公務員表現未如理想，可能是由於程序繁瑣、支援不足、部門配合等問題，令市民對政府的期望出現落差。

全體公務員薪酬加幅或未如理想

不過，據消息透露，高層公務員加幅很大可能不會達薪酬趨勢淨指標的7.26%；而中低層公務員加幅一般雖會看齊，即4.55%(低層淨指標為2.04%)，惟消息對這加幅亦不太樂觀。

薪酬趨勢調查結果於5月底出爐，低層、中層分別加薪2.04%及4.55%，高層加薪達7.26%遠超通脹惹起爭議，惟上屆行政會議突然抽起有關議題留待今屆解決。