行政立法同心治港創未來研討會　李家超：積極推進行政立法關係

特區政府舉辦「行政立法同心治港創未來」研討會，行政長官李家超致辭表示，相信良性互動的行政立法關係，是同為香港開新篇的重要基礎，他上任後積極推進行政立法關係，完善後的立法會成績有目共睹，行政立法關係回歸理性，行政和立法機關按行政主導及愛國者治港原則，有效發揮良性互動。李家超形容今屆立法會議政質量高、效率亦高，在4年會期審議通過的法案約130條，較上一屆立法會同期超過60%，財委會審批261個項目，總承擔額共6972億港元。立法會不單效率大幅提升，整個立法過程更是嚴謹認真，政府用心聽取意見和積極回應。

李家超說，行政立法實事求是，完善選舉制度完全扭轉以往反中亂港勢力長期騎劫立法會和區議會的破壞情況，議會不再出現拉布流會，不再有刻意侮辱政府官員、癱瘓立法會運作、阻撓特區政府施政、公然與外國或境外勢力及其代理人勾結，請求外國制裁特區政府官員或司法人員等；亦不再見到立法會議員組織或參與嚴重危害國家安全，損害特區政府及特區的憲制秩序法治及社會秩序的行為及活動。他指出，完善後的立法會在過去4年的實踐證明，是符合香港特區實際情況，是適合香港的民主選舉制度。90名議員來自五湖四海，屬不同政治光譜，不同板塊同聚議事堂，理性議政論政，即使有不同觀點，但不會人身攻擊或惡意抹黑，是文明和諧高效的立法會。

鼓勵愛國愛港優秀人才參選 李家超表示相信12月7日舉行的立法會換屆選舉所產生的第八屆立法會，必將延續現屆立法會所展現的良好態勢，進一步展現行政主導與愛國者治港原則相適應下的良政善治，行政立法進一步互相配合、互相制衡，在創新改革中打開發展新局面。李家超說，相信新一屆立法會議員必將深入社區和界別，了解民意和洞悉民情，積極建言，助力特區政府帶領香港深化改革，發展經濟和同創未來。 李家超說立法會選舉提名期將於下星期五展開，他鼓勵愛國愛港、立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選，他期待與新一屆立法會衷誠合作，凝聚改革共識，創新改革舉措。特區政府亦會與選舉委員會緊密合作，為12月7日的投票日做好準備，他呼籲所有選民屆時履行公民責任投票。

陳國基：本屆立法會議政效率實現質和量的飛躍 政務司司長陳國基表示，本屆立法會的議政效率實現了質和量的飛躍， 4年會期內審議通過的法案大約有130條，較上一屆立法會的同期超出六成，本屆立法會審議並通過多項對國家安全、經濟、民生都具有重要意義，而且具有前瞻性、創新性及深遠影響的法案。 陳國基表示，在各項法案的審議過程中，本屆立法會議員展現高度專業及盡責的態度，議員提出大量非常有建設性的意見，並且很仔細地審議每一項條文細節。他指出，由2022年至今年9月，政府就各項條例草案提出超過1800項修訂案，這個數字比第六屆立法會同期的大約700項修正案，多出超過1倍，亦反映立法會議員認真理職及政府積極吸納意見的良性活動。

陳國基說，特別值得一提的是在審議《維護國家安全條例草案》接近50個小時的過程中，立法會議員提出超過1000條問題及意見，最終產生了91個修正案，他形容這種一絲不苟的審議精神，使條例草案的內容更加嚴謹、完善法律的條文更加清晰、明確。他表示，愛國者治港的原則得以落實，對香港「由亂到治」 、「由治及興」至為重要，本屆立法會與特區政府攜手同行，共同建設美好的香港，他衷心感謝第七屆立法會所作出的努力，期待與新一屆立法會充分合作。

原文刊登於 香港電台