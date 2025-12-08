行政長官與多名司局長投票 李家超：投票是推動改革和守護災民

立法會換屆選舉昨日舉行，行政長官李家超和多名司局長到各區票站投票。李家超表示，對於大埔宏福苑火災，當新一屆立法會召開首次會議，政府會提出首個議案，討論支援災民和重建工作。陳國基則表示，大火令市民心情沉痛，惟支援災民的工作亦須立法會配合和監督，期望依時選出新一屆立法會議員。
李家超與太太昨早8時半，到港島西選區位於羅便臣道的高主教書院票站投票，李家超形容，整個投票過程順暢和方便。他重申，對於宏福苑大火，政府有很多支援和善後工作，當新一屆立法會召開首次會議，當局會提出首個議案，討論支援和重建工作；市民投票是代表推動改革和守護災民，而履行公民責任和義務是共建香港的重要部分。他又指，現正物色合適主持獨立委員會的法官，屆時會盡快公布。
陳國基昨早則到位於火炭的保良局蕭漢林小學票站投票。他對安排感到滿意；又指明白市民對火災感到痛心，惟立法會對未來香港、政府將來的施政都很重要，需要立法會配合及監督。
曾國衞：災後工作需立法會議員共同努力
此外，財政司長陳茂波與太太昨晨到黃竹坑體育館投票。他指，大埔火災激發對相關制度進行徹底改革的強烈要求，故必須團結支持災後重建，推動系統性改革，而過程需要立法會的支持和配合。
政制及內地事務局長曾國衞到東區少年警訊會所投票。他表示，選舉對本港一國兩制行穩致遠和良政善治非常重要，對於大埔火災後善後工作和推動工作亦很重要，需要立法會議員共同努力。
此外，多名局長亦有到票站投票，包括發展局長甯漢豪和副局長林智文、文化體育務旅遊局長羅淑佩、房屋局長何永賢，以及財政事務務庫務局許正宇及副局長陳浩濂等。