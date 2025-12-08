行政長官與多名司局長投票 李家超：投票是推動改革和守護災民

立法會換屆選舉昨日舉行，行政長官李家超和多名司局長到各區票站投票。李家超表示，對於大埔宏福苑火災，當新一屆立法會召開首次會議，政府會提出首個議案，討論支援災民和重建工作。陳國基則表示，大火令市民心情沉痛，惟支援災民的工作亦須立法會配合和監督，期望依時選出新一屆立法會議員。

李家超與太太昨早8時半，到港島西選區位於羅便臣道的高主教書院票站投票，李家超形容，整個投票過程順暢和方便。他重申，對於宏福苑大火，政府有很多支援和善後工作，當新一屆立法會召開首次會議，當局會提出首個議案，討論支援和重建工作；市民投票是代表推動改革和守護災民，而履行公民責任和義務是共建香港的重要部分。他又指，現正物色合適主持獨立委員會的法官，屆時會盡快公布。