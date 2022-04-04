行政長官選舉提名期昨展開 林鄭︰適時公布個人意向

第六屆行政長官選舉提名期昨日展開，特首林鄭月娥昨再次問到會否連任時指，適當時會公布其個人意向，「但此刻並不是適當的時候，請大家再等一等。」

對於政務司長豁免特首參選人在選舉期間，跟選委及公眾進行與選舉相關室內聚集時，不受「限聚令」等規限，林鄭月娥強調，特首選舉每5年一次，行政長官是香港特別行政區首長、亦是政府首長，市民希望見到公平公正及順利的舉行，參選人需要接觸選委取得提名，競選活動亦要面向公眾，做法考慮了選舉特殊性及整體公眾利益。

傳李家超將辭政務司長選特首

另外，昨有傳媒引述消息人士報道，李家超有意競逐下一任特首，料將於日內辭去政務司長職務，正式宣布參選。政務司長辦公室發言人回覆查詢指，不評論傳媒報道。

提名期由昨起至本月16日結束，5月8日選舉。按照《選舉程序(行政長官選舉)規例》(第541J章)的規定，候選人必須在提名期內的通常辦公時間內、即周一至五(公眾假期除外)朝9晚5，及星期六(公眾假期除外)早上9至中午12時，親自到中環展城館把填妥的提名表格送交選舉主任。當局提醒由於本月15至16日為公眾假期，故提交提名表格的限期為4月14日下午5時。而每名候選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選舉委員會的五個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。