行政長官選舉有人錯誤向選委發2張選票　已轉交執法機關調查

選管會發佈行政長官選舉報告書，指5月舉行的特首選舉暢順完成，但報告指，選舉當日，有工作人員錯誤向其中一名選委發出2張選票，最終選委交還其中1張未填劃的選票，工作人員當「無效選票」處理，投票箱內選票數目不受影響，選舉事務處已將個案轉介執法機關調查 。另外，有工作人員向選委發送測試電郵時，錯誤夾附一名選委交回的回條，當中包含相關選委及助理的姓名、電話號碼和電郵地址等，事件已上報政制及內地事務局，並通報私隱公署 。

今次選舉在疫情下進行，有6名選委在竹篙灣投票站投票，選管會認為日後選舉可因應疫情，研究設立類似票站。選管會又建議下次選舉周期前改良電子選民登記冊系統功能，包括提升統計功能，讓票站人員在投票結束後利用系統編製選舉表格，而毋須以人手填寫，避免出錯。

選管會倡選票設獨立條碼協助電子點票

選管會又提到，去年9月舉行的選委會選舉，選票背面，原本可以印有獨立條碼，方便機器點票時，不會重複點算選票，但公眾憂慮安排可以讓人比對發票紀錄，辨識投票取向，因此最終未有採用條碼。不過到選舉日電子點票時，出現「卡紙」，工作人員要人手輸入選票選擇至系統點票，延誤了點票工作。選管會建議選舉事務處應就發票程序繼續加強對投票站工作人員的培訓確保發票柜枱工作人員在向選民發出選票前，再三確認發出選票的數目正確。

選管會又指，選委會選舉共接獲29宗投訴，大部分與選舉廣告有關。至於行政長官選舉，共接獲20宗投訴，在選管會收到的13宗投訴中，6宗與選舉廣告有關 。



