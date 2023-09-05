行會批准古洞站及屯門南延綫財務安排　分別2027及2030年竣工

港府向港鐵批出屯門第16區約6公頃用地，作綜合商業和住宅用途的物業發展權。(資料圖片)

行政長官會同行政會議今日(5日)批准古洞站及屯門南延綫項目的財務安排，運輸及物流局隨後與港鐵就兩個簽訂項目協議，確立項目的融資、設計、建造、營運及維修等安排。當局預計，古洞站及屯門南延綫項目預計分別於2027年及2030年竣工，涉款達256億元。

古洞站預算約為98億元 行會批准批出屯門第16區用地

政府發言人表示，在獨立審核顧問協助下，已審視及核實港鐵公司提供的項目財務預算。古洞站項目預算約為98億元，當中車站建造成本約59億元，另外39億元則作為進行北環綫主線詳細規劃與設計及部分前期工程的開支。至於屯門南延線項目的建造成本，預算約為158億元。

行會批准向港鐵公司，批出毗鄰古洞站附近第20、22及25區合共約4.7公頃用地，作高中密度住宅發展，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額151億6,039萬元(按付款當日價格計算)，作為對港鐵公司推展古洞站項目及北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的財務資助。

另外，行會亦批准向港鐵公司批出屯門第16區約6公頃用地，作發展綜合商業及住宅物業。政府將來會按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除242.1億元，作為對港鐵公司推展屯門南延綫項目的財務資助。