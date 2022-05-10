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2022-05-10 16:47:50

行會批准的士加價 市區的士起錶加至27元 7月17日生效

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行會批准的士加價 市區的士起錶加至27元 7月17日生效 行會批准的士加價 市區的士起錶加至27元 7月17日生效 行會批准的士加價 市區的士起錶加至27元 7月17日生效 行會批准的士加價 市區的士起錶加至27元 7月17日生效

行政長官會同行政會議今日(10日)批准市區、新界及大嶼山的士調整收費，落旗收費增加3元，落旗後首段跳錶收費每跳增加2毫，後段跳錶收費則每跳增加1毫。至於等候時間的收費會因落旗後跳錶收費提高而相應調整，而其他附加收費則維持不變。

市區的士起錶加至27元

落旗收費(最初2公里或以下路程)方面，市區的士由24元加至27元；新界的士由20.5元加至23.5元；大嶼山的士由19元加至22元。

至於落旗後每行駛200米的跳錶收費，首段車程方面，市區的士由現時每跳1.7元加至每跳1.9元；新界的士由每跳1.5元加至每跳1.7元；大嶼山的士則由每跳1.5元加至每跳1.7元。

後段車程方面，市區的士由現時每跳1.2元加至每跳1.3元；新界的士由每跳1.2元加至每跳1.3元；大嶼山的士則由每跳1.4元加至每跳1.5元。

 

行會批准的士加價 市區的士起錶加至27元 7月17日生效

行會批准的士加價，新界的士起錶加至23.5元，7月17日生效。(資料圖片)

新收費7月17日生效

運房局表示，政府審批的士收費調整的申請時，已考慮各項相關因素，包括的士從業員的收入和營運成本的轉變、市民的接受程度，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等。運房局又指，政府注意到加價會增加乘客的交通開支。政府會在今年5月25日向立法會提交《2022年道路交通(公共服務車輛)(修訂附表5)規例》，進行先訂立後審議的程序，以調整的士收費。當程序完成後，新收費將由今年7月17日開始生效。

 

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