行會非官守議員撐23條立法 葉劉：較03年完善精準

政府展開《基本法》第23條立法諮詢，全體行政會議非官守議員表示堅定支持，當年任保安局長時推動失敗的行會召集人葉劉淑儀認為，今次版本較當年完善、精準，包括加入了很多新罪行。另一行會成員湯家驊認為諮詢期雖然較短但可接受，又說諮詢期後市民仍可繼續發表意見。中聯辦主任鄭雁雄說，特區政府下一步完成23條本地立法，體現對「國安家好」新景象的追求。 全體16名行會非官守議員發表聲明，堅定支持港府就23條立法，重申這是特區憲制責任，社會普遍已經有共識，認為必須並要盡快完成立法工作，同時要全面落實人大2020年通過的「528」決定和《港區國安法》要求，並與《港區國安法》銜接、兼容和互補，又認同諮詢期是適合的。

鄭雁雄：追求國安家好新景象 2003年以保安局長身份推動23條立法失敗的葉劉淑儀，昨認同最新版本較當年完善和精準，因為有很多新罪行當年未曾發生，如「破壞重要基建」等，同時亦廢除了過時字眼。她並舉例說，今次條文把「國家機密」改成「國家秘密」，是與中央法律用詞「接軌」，另特別高興保安局就披露國家秘密罪方面，考慮就重大公眾利益豁免。 非官守議員之一、本身是資深大律師的湯家驊接受傳媒查詢稱，諮詢期較短但可接受，結束後市民仍可發表意見，立法會議員在條文進入立法程序後亦會表達意見，故不認為諮詢期結束日為「死線」。他直言，2019年至今西方國家的批評大多並非建基於事實，料向西方解說有困難。

鄭雁雄出席中聯辦新春招待會時表示，本港在實施《港區國委法》和落實「愛國者治港」後，香港煥發出國安家好的新景象，下一步要辦好涉及國家安全重大案件，完成23條本地立法，體現對「國安家好」新景象的追求。財政司長陳茂波指，安全和穩定是社會及經濟發展關鍵前提和核心條件，做好國安可讓社會在穩定的營商環境中，全力拼經濟謀發展。 民主黨倡釐清「煽動」、「批評」定義 新思維立法會議員狄志遠認為，政府應要多向市民解說，讓公眾明白23條僅為了維護國安，無損市民人權自由，相信只要條文內容仔細、清晰，便可釋除公眾擔心。民主黨主席羅健熙指，諮詢期僅一個月兼橫跨農曆新年，市民未必會熱切參與討論，倡延長諮詢期讓市民有更充分時間討論。他認為，當局要釐清「國家秘密」的定義，關注傳媒調查報道如涉及公眾利益而披露了政府內部資訊，會否有免責條款，並說公眾仍在摸索「煽動」與「批評」之間界線，政府應釐清定義。