街上人流增 𠝹卡黨出動 信用卡失竊被盜用 灣仔警區升1.6倍

被捕的71男29女，年齡介乎17至74歲，報稱文員、售貨員、退休人士及無業等，涉干犯以欺騙手段取得財產及洗黑錢名罪行，與63宗科技騙案和盜用信用卡案件有關，包括網上購物、投資騙案、網上情緣和拆單賺佣求職騙案等，部分被捕人士向不法集團提供傀儡戶口、收取和處理贓款，亦有人負責使用失竊信用卡消費購物、再將貨物轉售圖利。

香港復常街上人流增多，偷卡或𠝹卡黨伺機犯案。單是灣仔警區信用卡失竊和被盜用案件按年升逾1.6倍。灣仔警區過去一星期進行打擊科技罪行執法行動，在全港拘捕100人，涉嫌與63宗科技騙案和盜用信用卡案件有關，總涉款8,100萬元，當中有人負責使用失竊信用卡消費購物、再將貨物轉售圖利。

海外人士墮網上情緣投資騙案失2300萬港元

損失金額最多的案件涉及網上情緣和投資騙案，一名身處加拿大的人士在社交媒體認識騙徒，被對方甜言蜜語誘導投資，並按指示多次匯款後，損失2,300萬港元。

灣仔警區刑事部總督察荀寶珍指，留意到區內錄得的信用卡失竊和被盜用案趨升，由去年首季14宗增至今年同期的37宗，經追查下拘捕一名39歲𠝹卡黨女子，涉嫌盜用3名事主共4張信用卡，涉及消費金額約21萬元。

警方指，偷卡或𠝹卡黨會在繁忙地方，向警覺性低人士落手或順手牽羊，將盜取的信用卡交予同黨，同黨確保信用卡無被報失，隨即在其他大型連鎖店購買電子產品，然後轉售貨物套現。

警方提醒，疫後市面復常，市民在人多擠逼地方要保持警覺看管財物，避免被不法之徒有機可乘，亦應避免將個人和公司戶口轉交其他人進行不法行為，或者借予他人收款，以免誤墮法網。商戶如果遇到可疑信用卡簽帳，要盡快通知警方。